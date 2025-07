Analytiker spår Oslo Børs svakt opp

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

I morgenrapporten trekker han frem Trumps mye omstridte budsjettforslag «Big Beautiful Bill», som ble stemt igjennom i Senatet i går, med minste mulige margin.

«Hvorvidt budsjettforslaget vil tjene USA godt på lang sikt, er det store spørsmålet mange har stilt seg, gitt at det fører med seg en betydelig gjeldsøkning i en tid der betjening av eksisterende gjeld har nådd nye høyder. Aksjemarkedene, derimot, har ikke latt seg skremme», skriver han.

«Men over tid vil gjeldsproblematikken måtte adresseres».



Berntsen påpeker at budsjettforslaget innebærer en betydelig gjeldsøkning, og at det høye rentenivået forsterker dette.

«USA har råd til å låne mer – for nå. Dollarens status som verdens reservevaluta og tilliten til amerikanske statsobligasjoner gir landet et unikt spillerom. Men det betyr ikke at dette rommet er evig», skriver han.

Asia

Det er blandet stemning på Asia-børsene onsdag morgen, men ifølge CNBC fordøyer investorene de siste kommentarene fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell. Han satt tirsdag i et panel under Sintra Forum, som er den europeiske sentralbankens (ECB) årlige arrangement.

Fed-sjefen sa blant annet at den amerikanske sentralbanken allerede ville ha kuttet rentene hadde det ikke vært for Donald Trumps tollinitiativer.

I Japan faller Nikkei 0,52 prosent onsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned marginale 0,04 prosent, CSI 300 klatrer 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,62 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 1,09 prosent. Nifty 50 i India er ned 0,01 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,65 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,48 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er onsdag morgen opp 0,10 prosent til 67,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,05 prosent på 65,48 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,94 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Det var også blandet stemning på Wall Street i påvente av «The big beautifull bill».

Nasdaq-indeksen svekket seg 0,8 prosent, Dow Jones endte opp 0,9 prosent mens S&P 500 falt 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,1 prosent til 16,72.

«The big beautifull bill» ble senere vedtatt av Senatet etter at JD Vance kom med sin avgjørende stemme. Lovpakken kombinerer skatteletter på 4.500 milliarder dollar med offentlige kutt på 1.200 milliarder. Men lovforslaget må nå godkjennes i Representantenes. Hvis ikke blir loven sendt tilbake til Senatet og hindre Trump i å nå 4.juli-fristen for signering.