Green minerals: Sikrer finansiering for 250 mill

Green Minerals har inngått en finansieringsavtale med det globale investeringsselskapet LDA Capital, som gir selskapet tilgang til opptil 250 millioner kroner over de neste 12 månedene. Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Gjennom avtalen får Green Minerals mulighet til å hente kapital gjennom en såkalt «at-the-market»-struktur (ATM), som lar selskapet utstede nye aksjer etter behov og til markedspris.

I tillegg gir avtalen LDA en opsjon på å tegne inntil én prosent av aksjene i Green Minerals til en kurs på 6,95 kroner per aksje. Denne opsjonen gjelder i ett år.

Green Minerals, som kombinerer bærekraftig mineralutvinning med en stadig tydeligere satsing på digitale eiendeler, lanserte tidligere i sommer en såkalt Bitcoin Treasury-strategi.

Selskapet gjennomførte sitt første bitcoin-kjøp i juni og har varslet at digitale valutareserver vil spille en sentral rolle i kapitalforvaltningen fremover.

LDA Capital har investert over 11 milliarder dollar i tradisjonelle markeder og mer enn 400 millioner dollar i Web3-selskaper, altså virksomheter som i stor grad er basert på blokkjede-teknologi og kryptografi. De tilbyr fleksible finansieringsløsninger til selskaper med digitale og teknologiske strategier.

Green Minerals understreker at midlene kun vil benyttes i transjer, og at selskapet selv avgjør tidspunkt og beløp for eventuelle uttak.