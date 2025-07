Oslo Børs klatrer oppover onsdag formiddag.

Kl. 10.45 står hovedindeksen i 1.617,90, opp 0,60 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Brent-oljen med august-levering er onsdag formiddag opp 0,06 prosent til 67,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,12 prosent på 65,53 dollar fatet.

Equinor styrkes 1,02 prosent til 257,50 kroner, mens Aker BP er opp 2,09 prosent til 263,40 kroner. Vår Energi styrkes 1,43 prosent til 32,71 kroner.

DNO meldte i morges har de har inngått en fireårig gassavtale med Engie og sikret tilhørende finansiering på 500 millioner dollar. Det sender aksjen opp 0,84 prosent til 13,28 kroner.

Andre bevegelser

Kongsberg Gruppen faller for andre dag på rad, og er nå ned 4,23 prosent til 359,60 kroner. SpareBank 1 Markets har nedgradert forsvarskjempen fra kjøp til nøytral med et kursmål på 375 kroner.

Etter seks dager med børsfall, snur Frontline onsdag opp. Aksjen styrkes nå 2,19 prosent til 168,30 kroner.

Ellers blant shippingaksjene styrkes BW LPG 3,42 prosent til 121,00 kroner. SpareBank 1 Markets tok tirsdag opp dekning på aksjen med kursmål 145 kroner.

Stolt-Nielsen er opp 4,83 prosent til 260,50 kroner, Höegh Autoliners klatrer 1,45 prosent til 87,60 kroner, og MPC Container Ships legger på seg 0,32 prosent til 15,62 kroner.

Også lakseaksjene klatrer, og SalMar er nå opp 4,67 prosent til 452,60 kroner, mens Mowi styrkes 3,15 prosent til 199,50 kroner. Ifølge ferske tall fra SSB stupte lakseprisen i forrige uke.

Cadeler meldte tirsdag ettermiddag at deres langtidskontrakt med Ørsted er terminert, men selskapet hever guidingen med over 100 millioner euro. Aksjen faller onsdag 5,12 prosent til 49,34 kroner.

Green Minerals fyker opp 69,93 prosent til 5,20 kroner, og har den siste måneden lagt på seg hele 104,08 prosent. Selskapet, som nå skal satse på bitcoin, meldte i morges at de henter opptil 250 millioner kroner fra LDA Capital for å styrke satsingen.

Argeo klatrer 29,46 prosent til 2,90 kroner. Selskapet meldte sent tirsdag kveld at de sammen med partnere har fullført kvalifiseringsprosessen og fortsetter prosessen mot signering for en fireårig kontrakt i Sør-Amerika.

Energy Holdings, tidligere Seabird Exploration og Energy Drilling ble tirsdagens vinner med en oppgang på 17,7 prosent. Onsdag stiger den ytterligere 10,71 prosent til 8,78 kroner.

ABG Sundal Collier tar opp dekning på det nyfusjonerte oljeserviceselskapet og ser 100 prosent oppside.