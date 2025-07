Investorene lemper ut aksjer – her er favorittene

Når DNB oppsummerer privatinvestorenes handelsaktivitet for juni viser fasiten at det ble nettosolgt aksjer for 1,1 milliarder kroner av en omsetning på 14,3 milliarder kroner.

– Investoraktiviteten økte videre i juni, og nådde det høyeste månedlige nivået siden mars 2023. Den totale aksjeomsetningen blant DNBs kunder endte på 14,3 milliarder kroner for måneden. Samtidig ble det registrert et nettosalg på 1,1 milliarder kroner, det største månedlige nettosalget siden mars 2022, sier Camilla Vik, investeringsøkonom i DNB Wealth Management.

Frontline stjal oppmerksomheten

Frontline var den mest handlede aksjen, etterfulgt av Kongsberg Gruppen, Norwegian, Equinor, Aker BP, Vår Energi og SalMar.

Frontline var også den mest nettokjøpte aksjen i juni, med 139 millioner kroner, etterfulgt av SalMar hvor det ble nettokjøpt aksjer for 112 millioner kroner og Sentia hvor det ble nettokjøpt aksjer for 74 millioner kroner.

– Børsdebutanten Sentia fikk en sterk start, og klatret rett inn på tredjeplass over de mest kjøpte aksjene, sier investeringsøkonomen.

Flere energiaksjer ble solgt

I den andre enden av skalaen ble Aker BP mest nettosolgt, med 267 millioner kroner, etterfulgt av Kongsberg Gruppen hvor det ble nettosolgt aksjer for 187 millioner kroner og Equinor hvor nettosalget var på 134 millioner kroner.

– Utviklingen i energisektoren leverte god avkastning store deler av måneden, men falt tilbake etter et oljeprisfall på inntil 14 prosent helgen 20.juni. Handelen i energiaksjene følger naturlig nok oljeprisutviklingen tett, og preget listen over nettosolgte aksjer, sier Vik.

I juni ble Frontline nettokjøpt på Vestlandet, Østlandet og i Nord-Norge. Investorene på Sørlandet kjøpte SalMar mens investorene i Midt-Norge lastet opp med børsnykommeren Sentia. Aker BP ble nettosolgt på Vestlandet og i Midt-Norge, i Nord-Norge kvittet de seg med Yara, Telenor ble nettosolgt på Sørlandet mens Kongsberg Gruppen ble nettosolgt på Østlandet.

Utenlandske aksjer

Novo Nordisk og Tesla var de mest handlede utenlandske aksjene, og sto for henholdsvis 5,0 prosent og 4,9 prosent av handlene.

Videre på listen finner vi Saab, Nvidia, GameStop og Rheinmetall.