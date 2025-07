Børsyndling fikk mer juling

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.619,37 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,29 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor steg 1,3 prosent til 258,3 kroner, Aker BP gikk opp 1,5 prosent til 261,8 kroner, mens Vår Energi endte opp 1,6 prosent til 32,8 kroner.

Kongsberg Gruppen falt for andre dag på rad, og er onsdag ned 3,4 prosent til 362,90 kroner. SpareBank 1 Markets har nedgradert forsvarskjempen fra kjøp til nøytral, og opererer nå med et kursmål på 375 kroner.

«KOG er et kvalitetscase med sterk historikk og solide utsikter, men aksjen er rett og slett priset til perfeksjon», skriver analytiker Ole-Petter Sjøvold i en fersk rapport.

Flere av lakseaksjene steg markant onsdag. SalMar gikk opp 3,5 prosent til 447,0 kroner, Mowi klatret 2,0 prosent til 197,30 kroner, mens Lerøy steg 1,6 prosent til 48,32 kroner. Dette til tross for et ytterligere fall i lakseprisen i uke 26.

DNO meldte onsdag morgen at selskapet har inngått en fireårig gassavtale med Engie og sikret tilhørende finansiering på 500 millioner dollar, noe som sendte aksjen opp 2,0 prosent til 13,43 kroner.

BW LPG får kjøpsanbefaling av SpareBank 1 Markets-analytiker Oda Hånes Lund, som peker på sterk amerikansk eksport og lav verdsettelse som sentrale drivere bak et kursmål på 145 kroner. Aksjen gikk opp 5,1 prosent til 123,0 kroner.

Cadeler meldte tirsdag ettermiddag at deres langtidskontrakt med Ørsted er terminert, men selskapet hever likevel guidingen med over 100 millioner euro. Aksjen endte ned 3,9 prosent til 50,0 kroner.

Green Minerals steg hele 36,6 prosent til 4,18 kroner, og har den siste måneden mer enn doblet seg. Selskapet, som nå skal satse på bitcoin, meldte onsdag morgen at selskapet henter opptil 250 millioner kroner fra LDA Capital for å styrke satsingen. Til sammenligning hadde hele selskapet en markedsverdi på 84,1 millioner ved børsslutt onsdag.

Argeo klatret 51,8 prosent til 3,35 kroner. Selskapet meldte sent tirsdag kveld at det, sammen med partnere, har fullført kvalifiseringsprosessen og fortsetter prosessen mot signering for en fireårig kontrakt i Sør-Amerika.

Energy Holdings , tidligere Seabird Exploration og Energy Drilling, ble tirsdagens vinner med en oppgang på nesten 18 prosent. Onsdag steg aksjen ytterligere 9,4 prosent til 8,58 kroner. ABG Sundal Collier tar opp dekning på det nyfusjonerte oljeserviceselskapet og ser 100 prosent oppside.