Tesla-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones og S&P 500 falt 0,1 prosent, mens Nasdaq er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 17,27.

Tesla

Tesla melder om 384.122 kjøretøyleveranser i andre kvartal, en nedgang på 14 prosent fra året før, og den andre kvartalsnedgangen på rad. Ifølge FactSet var det ventet at Tesla skulle levere rundt 387.000 kjøretøy i perioden. I andre kvartal produserte Tesla 410.244 kjøretøy.

Aksjen stiger 4,0 prosent i åpningsminuttene, etter at aksjen falt over fem prosent i gårsdagens handel.

På en pressekonferanse tirsdag sa Donald Trump at han ville undersøke mulighetene for å deportere Elon Musk, som svar på Musks kritikk av Trumps lovforslag «One Big Beautiful Bill Act», melder Bloomberg.

Donald Trump

Tirsdag ble Donald Trumps store og vakre skattepakke stemt gjennom i Senatet.

«Sagaen om Trumps «One Big Beautiful Bill» fortsatte i går og nok en gang ble pakken stemt gjennom med minst mulige margin; 51 mot 50 stemmer. Tre republikanske senatorer stemte imot pakken, som i tillegg til skattekutt inneholder utgiftskutt til Medicaid (helseforsikring), matkuponger og enkelte utgifter til grønne tiltak. Skattekuttene er mye større enn utgiftskuttene og beleilig nok blir også gjeldstaket løftet», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Makro

Sysselsettingen i privat sektor i USA krympet med 33.000 jobber i juni, viser Automatic Data Processings (ADP) nye nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Dette var mye svakere enn ventet. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet en sysselsettingsvekst på 95.000 stillinger i juni.

Det er første gang siden mars 2023 at sysselsettingen i privat sektor viser en nedgang.