Børsoppgang, tross sjokktall

Onsdagens mest interessante makronyhet var ADPs statistikk for sysselsettingen i USAs private sektor i juni. På forhånd var en vekst på 95.000 ventet, men i stedet sank nivået med 33.000. Nedturen var den verste siden mars 2023 og skyldtes nedbemanning innenfor profesjonelle tjenester, helse og utdannelse samt finansielle tjenester.

Paradoksalt steg USAs lange renter og dollarkursen i kjølvannet av ADPs sjokkrapport, mens S&P 500-indeksen var marginalt høyere ved halv fem-tiden. Derivatmarkedet priser imidlertid inn en 62 prosent sannsynlighet for at Fed kutter renten med minst 0,75 prosentpoeng innen nyttår, noe som er opp fra 52 prosent for en uke siden. For øvrig sank gullprisen, som reflekterer forventinger om pengepolitisk stimulans, noe.

Blant enkeltaksjene fikk Tesla en rekyl på 4 prosent. Musk-konsernet leverte 384.122 elbiler i andre kvartal, mot ventet 389.407, men betydelig bedre enn det mange hadde fryktet. I tillegg ble det bygget 410.244 kjøretøy, noe som var rundt 10.000 mer enn konsensusestimatet. Tesla-kursen er fremdeles 18 prosent lavere enn ved inngangen til året.



På London-børsen var boligrelaterte aksjer blant de største taperne, delvis fordi de britiske boligprisene i juni sank med 0,8 prosent – mer enn noen gang på over to år. Etterspørselen er blant annet blitt negativt påvirket av høyere dokumentavgifter. Boligbyggerne Persimmon, Berkeley Group og Bellway fikk kursfall på 6–8 prosent, mens Kingspan, som selger byggematerialer, stupte nesten 8 prosent.

Fornybarsektoren gjorde det derimot utmerket, etter at Senatet i USA stemte i favør av en versjon av «The big, beautiful bill» som gir skattelettelser for vind- og solkraftprosjekter som startes innen utgangen av neste år. Vestas Wind Systems, som får nesten 40 prosent av sine inntekter fra det amerikanske markedet, var opp med hele 11 prosent. For danske Ørsted ble oppturen på rundt 3 prosent, mens First Solar steg med nær 4 prosent i USA.