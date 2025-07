Hanwha øker presset – fjerner styrevilkår i REC-budet

Onsdag kveld meldte Rec Silicon at Hanwha-eide Anchor AS har frafalt kravet om styrets anbefaling for gjennomføring av det frivillige kontanttilbudet på selskapets aksjer.

Beslutningen kommer kun timer etter at Hanwha, RECs største aksjonær og långiver, offentlig uttrykte sterk bekymring for selskapets alvorlige økonomiske situasjon og kritiserte det nyvalgte styret for taushet.

Budet står fast

Forrige uke sendte Hanwha et brev til det nye styret, med krav om tydelighet rundt selskapets finansielle situasjon og videre finansieringsplan. Brevet er foreløpig ikke besvart.

Ved å frafalle vilkåret om styreanbefaling står styret nå fritt til å vurdere tilbudet på nytt, uavhengig av den tidligere anbefalingen som ble gitt av det gamle styret i mai.

Aksjonærene må dermed selv ta stilling til Hanwhas tilbud på 2,20 kroner per aksje. Budet står uendret og utløper 8. juli kl. 16:30. Hanwha har presisert at verken pris eller frist vil bli justert.

Bekymringsfullt

Tidligere på dagen advarte Hanwha i en pressemelding om at aksjonærene nå må ta stilling til budet uten innsikt i selskapets reelle økonomiske situasjon

Som REC Silicons største aksjonær og storkreditor har Hanwha støttet selskapet med finansiering gjennom en utfordrende periode.

REC Silicon har nylig forlenget et lån på 50 millioner dollar fra Standard Chartered Bank i New York, fullt garantert av Hanwha Solutions. Selskapet erkjente samtidig at det mangler tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende gjeldsforpliktelser og driftskostnader for resten av året uten ny finansiering.

Hanwha har gjort det klart at det ikke vil bli gitt ytterligere lån til selskapet uten at budet aksepteres.



Skarp kritikk mot budet

Hanwhas bud, som verdsetter REC Silicion til 925 millioner kroner, har fått krass kritikk fra flere hold.

Den amerikanske aksjonæren Water Street Capital, som har vært blant de største minoritetsaksjonærene, har kalt budet «altfor lavt», og krevde tidligere i vår en ekstraordinær generalforsamling samt en gransking av testforholdene knyttet til selskapets produkter.

Bakgrunnen er Hanwhas påstander om at materialet fra REC Silicon ikke tilfredsstiller tekniske krav – noe som har bidratt til usikkerhet rundt selskapets produksjon og inntektsgrunnlag.

Rec Silicon-aksjen steg mandag 3,9 prosent til 2,598 kroner.