I flere timer onsdag kveld lokal tid har det vært hektisk møtevirksomhet i den amerikanske Kongressen.

Speaker Mike Jonson i Representantenes hus prøver å sikre en avstemning over budsjettforslaget allerede onsdag, men må først overtale flere skeptiske partifeller. Han har press på seg fra USAs president Donald Trump til å få vedtatt budsjettpakken innen nasjonaldagen 4. juli.

Vil stemme i kveld

– Vi kommer til å komme i mål i kveld. Vi jobber med det, og ser veldig positivt på framgangen, sa Johnson til journalister tidligere på kvelden.

En av dem som har latt seg overtale, er Warren Davidson fra Ohio. Han stemte mot forslaget tidligere, men er positiv etter at Senatet har gjort justeringer. Han mener forslaget ikke er perfekt, men at det er så godt som man får det nå.

Flere representanter har også vært på besøk hos Trump i Det hvite hus. De skal ha mottatt signerte effekter og bilder fra presidenten, i et forsøk fra Trump i å overtale dem til å støtte forslaget, skriver New York Times.

Før avstemningen legges det opp til debatt, som kan trekke ut i flere timer, skriver Politico.

Kongressrekord

I forkant av selve avstemningen har representantene hatt en testavstemning for å fortsette mot debatt om lovforslaget.

Den avstemningen pågikk i sju timer og 15 minutter, noe som er en ny rekord i kongressens moderne historie, ifølge NBC News.

I det aller meste av avstemningstiden var salen tom, og representantene gjorde andre ting. Selv etter at den siste stemmen, ble avgitt ble det ikke formelt lagt fram et resultat. Det kan tyde på at republikanerne trengte mer tid på å gå videre, skriver New York Times.

Vanligvis er avstemningene kun åpne i noen få minutter, men det er ikke ulovlig at de varer i flere timer.

Donald Trump skrev i sosiale medier at partiet nå sto samlet og var klart for å gå videre. Kort tid senere begynte representantene å fylle opp salen igjen.

– Det ser ut som Representantenes hus er klare for å stemme i kveld. Vi har hatt gode samtaler hele dagen, og den republikanske majoriteten i huset er forente, til det beste for landet vårt, skrev Donald Trump.

Øker statsgjelden

Budsjettforslaget innebærer store skattelettelser, særlig for de rike, omfattende kutt i offentlige velferdsutgifter og økt satsing på forsvar og innvandringskontroll.

Tirsdag vedtok Senatet forslaget med knappest mulig margin. Visepresident J.D. Vance ble nødt til å bruke sin dobbeltstemme for å sikre flertall. Forslaget ble da sendt tilbake til Representantenes hus for en siste godkjenning, før Trump setter sin signatur på det.

Kongressens budsjettkontor anslår at USAs statsgjeld kommer til å øke med nesten 3300 milliarder dollar fram til 2034 hvis budsjettet blir vedtatt. Dette kommer på toppen av dagens gjeldsnivå på 36.200 milliarder dollar.