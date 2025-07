Wall Street

Investorene i det amerikanske aksjemarkedet sendte indeksene på Wall Street i begge retninger onsdag etter at tusenvis av jobber gikk tapt i USA i juni. Samleindeksen S&P 500 steg 0,5 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned snaue 0,1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1 prosent til 16,66.

Et av selskapene som bidro positivt var Tesla, som ør børsåpning meldte om en kjøretøysleveranse på rett over 384.000 biler i andre kvartal, en nedgang på 14 prosent fra året før. Statistikken markerer den andre kvartalsnedgangen på rad. Ifølge FactSet var det ventet at Tesla skulle levere rundt 387.000 kjøretøy i perioden.

Likevel steg aksjen 5 prosent etter at etter at bilprodusenten meldte om 410.000 produserte biler i andre kvartal, som var mer enn ventet.

Microsoft endte ned 0,2 prosent etter at det ble kjent at de kutter over 9.000 ansatte, som tilsvarer fire prosent av selskapets arbeidsstyrke.

Blant de resterende «Mag Seven» steg Apple 2,2 prosent, Alphabet 1,6 prosent og Nvidia 2,6 prosent. Mens Amazon, og Meta Platforms falt henholdsvis 0,2 og 0,8 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen steg onsdag 0,7 prosent til 1.619,37 poeng, ledet an av energiselskaper. Equinor, klatret 1,3 prosent, mens Aker BP og Vår Energi steg henholdsvis 1,5 prosent og 1,6 prosent.

I tillegg steg DNO etter å ha meldt at selskapet har inngått en fireårig gassavtale med Engie og sikret tilhørende finansiering på 500 millioner dollar, noe som sendte aksjen opp 2,0 prosent til 13,43 kroner.

Kongsberg Gruppen falt derimot for andre dag på rad (-3,4 prosent) etter at SpareBank 1 Markets nedgraderte forsvarskjempen fra kjøp til nøytral.

Flere av lakseaksjene steg markant onsdag. SalMar gikk opp 3,5 prosent, Mowi klatret 2,0 prosent, mens Lerøy steg 1,6 prosent til 48,32 kroner. Dette til tross for et ytterligere fall i lakseprisen i uke 26.

Green Minerals steg hele 36,6 prosent til 4,18 kroner, og har den siste måneden mer enn doblet seg. Selskapet, som nå skal satse på bitcoin, meldte onsdag morgen at selskapet henter opptil 250 millioner kroner fra LDA Capital for å styrke satsingen. Til sammenligning hadde hele selskapet en markedsverdi på 84,1 millioner ved børsslutt onsdag.

Energy Holdings, tidligere Seabird Exploration og Energy Drilling, ble tirsdagens vinner med en oppgang på nesten 18 prosent, og onsdag fortsatte ferden oppover etter at aksjen la på seg ytterligere 9,4 prosent. ABG Sundal Collier tar opp dekning på det nyfusjonerte oljeserviceselskapet og ser 100 prosent oppside.

