Saken oppdateres.

Oslo Børs fortsetter ferden opp torsdag, og er opp 0,32 prosent kl. 10.50.

Brent-oljen med august-levering er torsdag formiddag ned 0,83 prosent 68,53 dollar, mens WTI-oljen er ned 0,82 prosent.

Kl. 10.50 har Equinor-aksjen flyttet seg 0,70 prosent oppover. Aker BP har styrket seg 1,22 prosent, mens Vår Energi er opp 0,31 prosent.

Stolt-Nielsen, som la frem tall for andre kvartal på morgenkvisten, har kl. 10.50 steget 4,58 prosent på Oslo Børs. Selskapet la frem tall som var bedre enn ventet, og fikk blant annet en ebitda på 210 millioner dollar – som var 11,15 prosent bedre enn ventet.

Kongsberg Gruppen har kl. 10.50 falt 0,51 prosent. Mens Kongsberg Automotive startet dagen med å falle 4 prosent, men har siden hentet seg inn og er «bare» ned 2,55 prosent etter at de på morgenkvisten varslet at de ville kutte 150 stillinger som et ledd i et større kostnadsprogram.

Det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Frontline startet torsdagen bra med å stige 1,92 i løpet av handelsdagens første 14 minutter, mens hans tidligere selskap Golden Ocean åpner opp 1,42 prosent.

TGS åpner dagen i rødt etter å ha blitt nedgradert av Pareto Securities til en hold-anbefaling. Samtidig kuttet meglerhuset også kursmålet fra 100 til 90 kroner pr. aksje.

«Vi ser bedre risk/reward andre steder», skriver Pareto om aksjen som er ned 0,34 prosent kl. 10.50.

Subsealeverandøren Argeo er opp 16,03 prosent etter 10:50. Natt til onsdag ble det kjent at selskapet har fullført kvalifiseringsprosessen og fortsetter prosessen mot kontraktssignering for en fireårig kontrakt i Sør-Amerika. Dette har bidratt til at aksjen er opp over 66 prosent den seneste uken.