Helge Lund kunne i 2021 skryte av et overskudd på over en halv milliard kroner. I 2022 falt bunnlinjen til 29,4 millioner, mens det i 2023 endte på 13 millioner.

Ifølge den ferske årsrapporten fra Inkerman Holding ser det ut til at 2024 ble et realt comeback. Resultatet før skatt endte på 137 millioner kroner for den avtroppende BP-styrelederen. Det er hovedsakelig finansinntektene som dro – netto finans endte på 138 millioner kroner, opp fra 55 millioner året før.

Mini-CV Utdannet siviløkonom fra NHH og MBA fra Frankrike

McKinsey & Company 1991-1993

Sjef Aker Solutions 2002

Konsernsjef i Statoil fra 2004 til 2014.

Etter sin tid i Statoil ble han konsernsjef for det britiske oljeselskapet BG Group, men sluttet etter en kort periode da selskapet ble kjøpt opp av Shell i 2016.

I 2018 ble han styreleder i det danske legemiddelfirmaet Novo Nordisk. Året etter ble Lund utnevnt som styreleder i den britiske oljegiganten BP.

Gikk av etter press

I april kunngjorde Helge Lund at han går av som styreleder i den britiske oljegiganten BP innen utgangen av 2026. Avgangen kom etter økende press fra aksjonærer som ønsket å vrake grønne investeringer til fordel for mer lønnsomme olje- og gassprosjekter. I spissen for presset har aktivistfondet Elliott stått, som er kjent for å kreve omfattende endringer i selskaper det går inn i, og som nå har bygget opp en betydelig eierpost i BP.

Lund spilte en sentral rolle i ansettelsen av tidligere konsernsjef Bernard Looney og i utformingen av selskapets nåværende strategi. I 2020 lanserte Looney ambisiøse mål om kutt i olje- og gassproduksjon og en storsatsing på fornybar energi, med en plan om å utvikle 20 gigawatt kapasitet innen 2025 og 50 GW innen 2050. Han måtte imidlertid trekke seg i 2023 etter en personalskandale knyttet til forhold med tidligere ansatte.

336 millioner i fond

Nesten hele overskuddet er overført til egenkapitalen, som nå er økt til 838 millioner kroner – opp fra 716 millioner.

I tillegg, under annen driftskostnad, ligger en gave på 25 millioner kroner til Stiftelsen Værekraft. Stiftelsen ble etablert av familien Lund i 2023 og eier 20 prosent av aksjene i Inkerman.

Regnskapet viser at Lund har investert 336 millioner kroner i ulike aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Det er dog mye mindre i banken – fra 85 millioner i 2023 til 9 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

Det er en samlet merverdi i selskapets langsiktige investeringer som ikke fremkommer i selskapets balanse, heter det i rapporten.