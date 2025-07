Christian Begby: Ferdig som Norgessjef i Carnegie

Christian Begby skriver på LinkedIn at han gir seg som toppsjef i Carnegie AS, etter over tre tiår i investeringsbanksektoren, de siste 13 som administrerende direktør for Carnegies norske virksomhet.

– Jeg har holdt på med dette i 32 år. Alt til sin tid, sier Begby til E24.

Bakgrunnen for avgangen kan være sammenslåingen mellom DNB og Carnegie, der det norske Carnegie nå er avviklet. Flere ansatte har sluttet etter oppkjøpet.

Han vil fortsatt være tilknyttet DNB Carnegie en periode fremover, men ser nå frem til en mer fleksibel hverdag. På LinkedIn skriver han at han planlegger å bruke tiden på investeringer, noe rådgivningsarbeid og styreverv.

Begby begynte i Carnegie for 15 år siden, etter 15 år i SEB Enskilda i Norge, både innenfor Corporate Finance og som analysesjef.