(Saken oppdateres)

Klokken 14:20 stiger Oslo Børs 0,68 prosent til 1630,44, og det er hittil omsatt aksjer for 1,96 milliarder.

Full fart i shipping

Stolt-Nielsen topper shippingaksjene med en oppgang på 5,7 prosent. Stolt-Nielsen slo forventningene i den ferske kvartalsrapporten og kunne vise til en EBITDA som var over 11 prosent bedre enn ventet.

Frontline er opp 2,2 prosent, 2020 Bulkers klatrer 1,8 prosent, Golden Ocean styrket seg 2,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er torsdag ned 0,4 prosent til 68,87 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,3 prosent til 67,23 dollar fatet.

Ved børsslutt fredag sto Brent-oljen i rundt 68,10 dollar fatet.

Equinor er opp 1,1 prosent. JPMorgan setter Equinor på listen over short-favoritter, og viser til tre svakheter som kan inntreffe på rapporteringsdagen.

Aker BP klatrer 2,4 prosent. Aker BP vil i morgen legge frem sin kvartalsoppdatering for andre kvartal. Pareto Securities venter en produksjon på 425 tusen fat pr dag i kvartalet mot konsensus på 413–419 tusen fat pr dag.

Vår Energi er opp 1,5 prosent, og DNO styrket seg 2 prosent.

Autostore skyter fart

Autostore styrker posisjonen med 9,1 prosent etter at konkurrenten Attabotics har søkt om konkursbeskyttelse. Attabotics har kun installert 11 systemer og har slitt i et krevende marked. Autostore har over 97 prosent av det globale markedet for cubic storage-systemer.

Subsealeverandøren Argeo stiger kraftig, med en oppgang på hele 14,7 prosent. Natt til onsdag meldte selskapet at de har fullført kvalifiseringsprosessen for en fireårig kontrakt i Sør-Amerika. Aksjen er dermed opp over 66 prosent den siste uken.

Kongsberg Gruppen svekker seg 0,2 prosent. Kongsberg Automotive startet dagen med et fall på 4 prosent etter nyheten om at selskapet kutter 150 stillinger som del av et kostnadsprogram. Aksjen har imidlertid hentet seg inn og er ned 0,7 prosent ved lunsjtider.

Green Minerals er opp 3,8 prosent i dag, etter at selskapet har brukt put-opsjonene sine. Igår steg Green Minerals hele 36,6 prosent til 4,18 kroner, og har den siste måneden mer enn doblet seg.