Månedens viktigste tall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent, Dow Jones er opp 0,2 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,33 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 16,23.

Makro

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA, «non-farm payrolls», økte med 147.000 stillinger i juni, viser den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra amerikanske statistikkmyndigheter torsdag. Det slippes én dag tidligere enn vanlig ettersom USAs markeder er stengt fredag 4. juli grunnet Independence Day.

På forhånd var det ventet en jobbvekst på 110.000 ifølge Trading Economics.

Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall, og får stor oppmerksomhet blant markedsaktører.

Samtidig viser tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, var 233.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 240.000 søkere.

«Arbeidsmarkedstallene er særlig viktige nå som usikkerheten rundt renteutsiktene er høy. I en paneldebatt i ECBs regi tirsdag vedgikk sentralbanksjef Powell at styringsrenten trolig allerede hadde vært kuttet videre i år, om ikke Trumps tollpolitikk, som løfter inflasjonsutsiktene, hadde vært innført», skriver DNB Carnegie i en rapport.