Onsdag steg Oslo Børs 0,6 prosent til 1.629,27 poeng. Totalt ble det omsatt aksjer for 4.572 millioner norske kroner.

Oljeprisen under press

Brent-oljen for august-levering var ved børsslutt ned 0,3 prosent til 68,93 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,2 prosent til 67,30 dollar.

Til sammenligning ble Brent-oljen handlet til rundt 67,29 dollar ved børsslutt onsdag.

Til tross for svak oljepris var det bred oppgang blant oljeselskapene. Equinor steg 0,7 prosent etter at JPMorgan inkluderte aksjen på sin short-liste. Meglerhuset peker på tre potensielle svakheter før kvartalsslipp.

Aker BP endte opp 2,2 prosent og vil legge frem kvartalsoppdatering på torsdag. Pareto Securities venter en produksjon på 425.000 fat pr. dag i andre kvartal, mot konsensus på 413-419.000 fat.

Vår Energi og DNO steg henholdsvis 0,9 og 1,5 prosent.

Shippingaksjene tok fart

Stolt-Nielsen steg 7,1 prosent etter å ha levert en positiv kvartalsrapport. Selskapet hadde driftsinntekter på 712,92 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 741,1 millioner i samme periode i fjor. Bloomberg-konsensus lå på 689,1 millioner dollar. EBITDA endte på 210,1 millioner dollar, opp fra 207,9 millioner i 2024.

Frontline gikk opp 2,8 prosent, Golden Ocean styrket seg 2,4 prosent og 2020 Bulkers steg 2,5 prosent.

Andre markedsvinnere

AutoStore skjøt også fart og steg 10,3 prosent etter at konkurrenten Attabotics søkte om konkursbeskyttelse. AutoStore har i dag en dominerende posisjon i markedet for cubic storage-systemer, med en global markedsandel på over 97 prosent.

Argeo steg hele 9,4 prosent etter at selskapet fullførte kvalifiseringsprosessen for en fireårig subsea-kontrakt i Sør-Amerika. Aksjen har steget over 66 prosent på én uke.

Green Minerals endte ned 0,5 prosent etter bruk av put-opsjoner. Aksjen er mer enn doblet den siste måneden.

Okeanis Eco Tankers er opp 4,3 prosent onsdag, etter at DNB Carnegie gjentok sin kjøpsanbefaling og samtidig hevet kursmålet til 335 kroner. Det tilsvarer en potensiell oppside på over 45 prosent fra dagens åpningskurs.

Meglerhuset trekker frem lav prising, høy forventet direkteavkastning og sterke underliggende forhold i VLCC-markedet som hovedgrunner til optimismen. I tillegg justeres estimatene for tredje kvartal opp, og forventet inntjening for 2025 og 2026 ligger nå 10–20 prosent over markedskonsensus.