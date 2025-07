Rolex-forhandler stuper

Stoxx 600 og S&P 500 var opp med henholdsvis 0,4 og 0,7 prosent ved halv fem-tiden torsdag, etter at fersk statistikk avdekket fortsatt gode forhold i USAs jobbmarked. Sysselsettingen utenfor landbruket var ventet å øke med 106.000 i juni, men steg i stedet med 147.000. I tillegg ble april- og mai-tallene oppjustert. Paradoksalt kom rapporten bare en dag etter at ADP meldte at antallet ansatte i privat sektor falt med 33.000 i juni.

At arbeidsledigheten samtidig sank til bare 4,1 prosent bidro til å redusere sannsynligheten for at Fed senker styringsrenten med 0,75 prosentpoeng innen nyttår. I derivatmarkedet regnes to kutt på et kvart prosentpoeng, heller enn tre, nå som hovedscenarioet.

Det ble også kjent at president Trump fjernet begrensningene på salg av programvare for halvlederdesign til Kina. Grepet er del av USAs «våpenhvile» i handelskrigen med det asiatiske landet, og det bidro til at Synopsys og Cadence Design Systems fikk kursløft på henholdsvis 4 og 5 prosent.

For Tripadvisor, som er godt kjent for sine reiserelaterte nettsider, ble oppturen på hele 17 prosent. Tilsynsmessige dokumenter viser at Starboard Value, et hedgefond med mer enn 90 milliarder kroner i forvaltningskapital, kjøpte aksjer for 160 millioner dollar, tilsvarende rundt 9 prosent av Tripadvisor.

På London-børsen stupte Watches of Switzerland nesten 8 prosent, etter at ledelsen varslet om skvisede marginer som følge av USAs nye tollavgifter på europeiske armbåndsur og smykker. Inntil nylig pekte pilene imidlertid oppover; i regnskapsåret som ble avsluttet 27. april økte omsetningen med 7 prosent, til en ny rekord, mens driftsresultatet vokste med 11 prosent. Dessuten overrasket inntjeningen per aksje positivt. Salgsveksten var særlig kraftig i USA, mens økningen i Europa ble fattigslige 2 prosent. Det er også verdt å merke seg at inntektene fra ursalg knapt bedret seg, og at det følgelig var smykkesalget som trakk opp.