Fredagens høydepunkter…

Otovo: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Kaldvik: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

FAO: Matprisindeks juni, kl. 10.00

USA: Børsene stengt ifm. nasjonaldag

ØMU: ESB-sjef Lagarde tale, kl. 09.30

Dette er de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Statens utbetalinger til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd har økt med 65 milliarder kroner under Støre-regjeringen. I år er de totale utbetalingene på 258,3 milliarder kroner, som utgjør 12 prosent av statens samlede utgifter.

Tina Bru i Høyre synes det er en skam med milliardeksplosjonen i trygd. Hun sier vi betaler milliarder på milliarder for å holde folk på utsiden.

Hans-Jørgen Blomseth, tidligere næringslivsmann og nå forfatter, går til frontalangrep på sløsekulturen i norsk offentlig sektor. Selv har han en liste med forslag som vil gi besparelser på 330 milliarder kroner.

Blant forslagene er kutt i internasjonal skogsatsing, kutt i kulturbudsjettet og nedleggelse av Bane Nor, Investinor, Nysnø og Innovasjon Norge. Han sier han har sett Innovasjon Norges ledelse i arbeid som lobbyister, og at han nærmest aldri har opplevd maken til falske folk.

Den tidligere sandvolleyballstjernen Bjørn Maaseide smashet inn et overskudd på 76 millioner kroner i toppselskapet sitt i fjor. Det utgjør en nidobling fra året før.

Selskapene hans har de seneste årene hatt store investeringer, restruktureringer og varierende resultater. Årsaken til fjorårets resultathopp var en reversering av tidligere nedskrivninger på 74 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om turismeeventyret i Tromsø, som noen nå vil ødelegge eller begrense.

Byen burde være glad for hvert nytt hotellrom eller hver ny Airbnb-enhet, men så er det surpompene, da, som har foreslått at det bør bli boplikt i deler av byen. For mye suksess vil de ikke ha i Tromsø. 300.000 brukte Fjellheisen i fjor. Nå skal de ned, skriver Hegnar.