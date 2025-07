Flatt på Oslo Børs: Nytt shippingløft – Norwegian-oppgang tiltar

UBS påpeker i et notat fredag at shortinteressen i Equinor har steget markant.

«Samtidig har Equinor den høyeste estimerte short-interessen, på 8,57 prosent mot 4,93 prosent forrige måned, noe som potensielt kan knyttes til selskapets økende gjeldsgrad og nedsiderisikoen i utsiktene for naturgassmarkedet,» skriver meglerhuset.

Norwegian

Norwegian og Widerøe fraktet 2.766.198 passasjerer i juni. Norwegian økte den totale passasjertrafikken (RPK) med 5 prosent på årsbasis i juni, kapasiteten (ASK) var ned 0,2 prosent, og yield estimeres til 1,00 kroner.

«Før tallene så vi en risiko for at Norwegian kunne skuffe forventningene i andre og tredje kvartal. Gitt den sterke trafikkrapporten for juni mener vi nå at andre kvartal bør være “greit”, ettersom konsensus ligger på en EBIT på 1,02 milliarder kroner. Aksjen bør stige 3–5 prosent på dette», skriver ABG.

Aksjen stiger 3,2 prosent til 15,06 kroner.

Shipping

Shippingindeksen tikker videre opp etter å ha steget 2,5 og 2,8 prosent de to siste dagene, og er nå opp 0,35 prosent.

Tankrederiet Okeanis Eco Tankers leder oppgangen og stiger 4,7 prosent til 243,00 kroner. Frontline handles opp 1,9 prosent til 177,55 kroner.

Ifølge ABG er VLCC-ratene ned 1.251 dollar til 34.048 dollar.

Stolt-Nielsen faller tilbake 0,5 prosent etter å ha steget over 7 prosent på kvartalsrapporten torsdag. En rekke meglerhus hever nå kursmålene sine: ABG hever til 371 kroner fra 366, DNB Carnegie øker til 490 kroner fra 470, og Kepler hever til 280 kroner fra 260.

Øvrige

SED Energy Holdings stiger 3,3 prosent til 8,70 kroner. Selskapet har signert en femårig borekontrakt, med fem års løpetid, med opsjon på tre ytterelig år. Kontrakten har en mulig totalverdi på 250 millioner dollar.

Argeo faller 7,8 prosent til 3,43 kroner. En entreprenør har anket og bestrider kvalifiseringen av Argeo Venture til en fireårig ROV- og AUV-kontrakt i Sør-Amerika, meldte selskapet før børsåpning, gjengitt av TDN.