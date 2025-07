Trump skaper trøbbel

Stoxx 600-indeksen sank med 0,5 prosent fredag, mens USA-børsene holdt stengt i forbindelse med feiringen av uavhengighetsdagen. I derivatmarkedet var S&P 500-indeksen imidlertid 0,6 prosent lavere ved halv fem-tiden.

Svekkelsen skyldtes hovedsakelig at Det hvite hus allerede varsler USAs handelspartnere om nye tollavgifter på opptil 70 prosent. President Donald Trump innførte tollavgiftene 2. april, også kjent som «Liberation Day», men de ble en uke senere satt på pause i 90 dager. Samtidig ble landene fortalt at de måtte få på plass handelsavtaler innen 9. juli. De nye tollavgiftene trår i kraft 1. august.

Flere økonomer har advart at kombinasjonen av et svært ekspansivt statsbudsjett og redusert tilgang på utenlandske varer og arbeidskraft vil presse opp USAs konsumprisvekst. Trump har imidlertid vendt det døve øret til, samtidig som både S&P 500 og Nasdaq 100 stadig setter nye rekorder. USAs årlige inflasjon var relativt beskjedne 2,4 prosent i mai, men Cleveland Fed anslår et nivå på 2,9-3,0 prosent allerede i august.

Fredagens europeiske børstapere inkluderte eksportører som halvlederleverandøren ASML, lastebilprodusenten Man Group og bilkonglomeratet Stellantis. Kursfallene ble på 2–3 prosent.

Pilene pekte dessuten nedover i banksektoren, der Raiffeisen Bank, BBVA, Societe Generale og BNP Paribas ledet an med fall på 2 prosent. En opptrappet handelskrig vil trolig redusere de globale fraktvolumene, så også A.P. Møller Mærsk tapte 2 prosent.

Hugo Boss steg derimot med 5 prosent, etter at storaksjonæren Frasers Group lovte å stemme mot utbetaling av utbytte. Investeringsfirmaet, som typisk tar aktive grep for å skape verdi i sine porteføljeselskaper, mener pengene heller burde brukes til å fremme vekst og øke aksjekursen. Hugo Boss reagerte med løfter om å presentere en strategi fokusert på lønnsom vekst og kapitalallokering senere i år.

TROSSET BØRSFALLET: Hugo Boss fikk et kraftig kursløft, etter at det tyske motehuset lovte økt fokus på lønnsom vekst og kapitalallokering. Foto: Bloomberg

For øvrig avdekket fersk statistikk overraskende store fall i ordreinngangen i tyske fabrikker, Frankrikes industriproduksjon, Italias detaljhandel og eurosonens produsentprisindeks.