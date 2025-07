Storeier advarer: Tiden er i ferd med å renne ut

Som største aksjonær i REC Silicon uttrykker Hanwha dyp bekymring for selskapets finansielle situasjon. I en uttalelse fredag advarer industrikonsernet om at REC Silicon kan havne i en likviditetskrise allerede i løpet av sommeren.

«Vi ser med uro på den umiddelbare fremtiden til REC Silicon,» skriver Hanwha i en pressemelding.

Kritiserer hedgefond og aksjonærgruppe

Hanwha retter i samme uttalelse skarp kritikk mot det amerikanske hedgefondet Water Street Capital og aksjonærgruppen Make REC Great Again, som har engasjert seg mot Hanwhas bud på REC Silicon.

«Vi ser ingen tegn til at disse aksjonærene er opptatt av videre utvikling av selskapet», het det i en pressemelding.

«Deres anliggende synes utelukkende å være å legge press på Hanwha for å øke budprisen – noe vi kategorisk har avvist,» skriver selskapet videre.

Etterlyser svar fra styret

I et brev til styret 27. juni ba Hanwha om en umiddelbar vurdering av den finansielle situasjonen i REC Silicon, samt tiltak for å beskytte aksjonærenes interesser. Brevet skal fortsatt stå ubesvart.

«Nå er tiden inne for styret og aksjonærene til å gjøre det som er best og rett for selskapet,» skriver Hanwha.

Fair

Industrikonsernet peker samtidig på at deres kontantbud, som utløper tirsdag 8. juli klokken 16:30, har vært støttet av REC Silicons uavhengige styremedlemmer. I tillegg har Pareto Securities vurdert tilbudet som «fair».

REC Silicon har rundt 30.000 aksjonærer, hvorav de fleste er norske småsparere. Hanwha har derfor iverksatt en digital annonsekampanje for å minne om budfristen og oppfordre aksjonærene til å ta stilling før tiden renner ut.