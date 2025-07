«Dette skyldes et utfordrende marked og mangelen på nødvendige kontrakter for å sikre stabile inntekter. Til tross for flere aktive anbud og direkte forhandlinger, har Argeo pr. i dag ingen arbeid sikret for sine fartøy før en mulig fireårskontrakt i Sør-Amerika med oppstart i andre halvår 2026,» skriver selskapet.

Dermed begjærer selskapet konkurs. Christen Sveaas er største aksjonær med rundt 20 prosent, tilsvarende 45 millioner kroner.

Det Asker-baserte selskapet har 123 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Skottland, USA og Brasil.

Selskapet ba Oslo Børs suspendere handelen i aksjen tidligere i dag, som følge av at styret vedtok at det ikke lenger finnes et realistisk grunnlag for å finne levedyktig finansiering, fremgår det av børsmeldingen.

Børsmeldt siden januar

24. januar meldte subsea-selskapet Argeo at de var i førersetet om den nevnte fireårskontrakten i Sør-Amerika.

Noen uker senere, 12. februar, hentet selskapet 150 millioner kroner. Da ble det opplyst at provenyet skulle gå til utstyr til fartøyet som var rangert som nummer 1 i anbudsrunden om den samme kontrakten.

Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet en kontantbeholdning på rett over fire millioner dollar, tilsvarende rett over 40 millioner kroner med dagens kronekurs.

Spoler vi til 31. mars kom det en ny oppdatering. Selskapet hadde landet endelige kommersielle forhandlinger med den potensielle kunden.

«Dette markerer en viktig milepæl i kontraktsprosessen», het det. «I store anbudsprosesser innen olje- og gassindustrien, særlig for langsiktige kontrakter i subsea-segmentet, er det vanlig at prosessen tar tid», opplyste de.