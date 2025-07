Bank of Americas sjef for investeringsstrategi, Michael Hartnett, skriver i et notat at han anbefaler å begynne å selge aksjer dersom S&P 500-indeksen stiger over 6.300 poeng, kun 0,3 prosent over torsdagens sluttnotering.

«Et S&P 500-løft over 6.300 i juli vil sannsynligvis utløse et “salgssignal”. Overkjøpte markeder kan forbli overkjøpte, ettersom grådighet er vanskeligere å overvinne enn frykt», skriver den anerkjente BofA-strategen.

One Big Beautiful Bubble

Hartnett gjentar varslet om bobletendenser i aksjemarkedet.

«Kan ikke kutte utgifter, kan ikke kutte forsvar, kan ikke kutte gjeld, går stort ut med tollsatser, så eneste måte de kan betale for One Big Beautiful Bill er med One Big Beautiful Bubble», skriver han.

Skattepakken One Big Beautiful Bill, som ble signert av Trump natt til lørdag norsk tid, vil øke USAs gjeldstak med 5.000 milliarder dollar til 41.000 milliarder. Prognosene videre lyder: frem til valget i 2028 vil amerikansk gjeld beløpe seg til 43.000 milliarder, og hele 50.000 milliarder innen 2032.

Observasjoner fra første halvår

Dollaren har hatt sitt verste første halvår siden 1973, ned 11 prosent målt ved dollarindeksen DXY.

Gullprisen har steget 26 prosent, det beste første halvåret siden 1979.

MSCI All Country World Index eksklusive USA hadde sitt beste første halvår siden 1993, med en oppgang på 16 prosent.

S&P 500 reverserte et tap på 10.000 milliarder dollar med en oppgang på 11.000 milliarder i perioden.