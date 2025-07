Bankrally i Europa – høyeste nivå siden finanskrisen

Bankaksjene Barclays og Deutsche Bank steg fredag til de høyeste nivåene på over et tiår, drevet av økt optimisme i europeiske markeder, skriver CNBC.

Blant faktorene som har bidratt til oppgangen er tegn til bedre handelsforbindelser mellom USA og Kina, samt redusert risiko for konflikt i Midtøsten.

Barclays-aksjen steg til sitt høyeste nivå på 15 år, sist handlet på tilsvarende nivå i april 2010, rett etter finanskrisen.

Aksjen ble omsatt for 330,50 pund fredag og falt 0,6 prosent.

Billigste i sektoren

Bank of America (BofA) peker i en analyse på at aksjen fremdeles er blant de «billigste» blant sine konkurrenter, målt mot inntjening. Banken leverte et underliggende nettoresultat på 2,7 milliarder pund i første kvartal.

– Barclays leverte sterke Q1-tall, drevet av investeringsbankvirksomheten, spesielt markedsaktiviteten, skrev BofA-analytikerne i et notat i mai, ifølge CNBC.

Analytikerne trekker særlig frem at banken klarte å holde risikoen under kontroll gjennom kvartalet, og at det ikke var tegn til betalingsproblemer blant bankens amerikanske kunder. Verken mislighold eller tap på utlån økte.

Oppgangen for de europeiske storbankene kommer samtidig som investortilliten ser ut til å styrke seg, etter en lang periode preget av geopolitisk uro.

Også Deutsche Bank, som har vært gjennom flere år med omstrukturering, nådde sitt høyeste kursnivå på over ti år.

Deutsche Bank-aksjen ble omsatt for 24,48 euro og falt 1,6 prosent fredag.