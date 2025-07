Kapitalen satser på AI – men ikke i Norge

I 2024 gikk 40 prosent av all global venturekapital til selskaper som utvikler eller anvender kunstig intelligens som kjerne. AI-selskaper prises nå til i snitt 24 ganger inntektene sine, mot 10 ganger for tradisjonelle teknologienhjørninger. De når milliardvurderinger dobbelt så raskt – på i snitt 3,6 år – og tiltrekker seg strategisk kapital i et omfang vi ikke har sett siden internettets barndom.

Dette er ikke en hype drevet av fake AI-pitcher. Det er en systemendring i hvordan kapital søker struktur, skalerbarhet og fremtidsposisjon. I stedet for å verdsette dokumentert lønnsomhet og klassiske multipler, priser investorene nå tilgang til AI-infrastruktur, modelltrening, datasett og plattformposisjoner.

Der NBIM går tungt inn i fremtidens datastrømmer, sitter norske investorer fortsatt på sidelinjen og venter på bevis

De store pengene går ikke nødvendigvis til de mest synlige AI-selskapene. Det er verktøyene og støttesystemene – de som bygger selve grunnmuren – som får milliardene. Compute, datastrømmer, semantisk søk, domene-AI, agentarkitektur og vertikal modelltilpasning. For den som vet hva man ser etter, er investeringsbildet krystallklart.

Norges Bank Investment Management (NBIM), vårt eget oljefond, har i 2023 og 2024 gjennomført omfattende investeringer i AI-infrastruktur og børsnoterte plattformer med AI som kjerne. I årsrapportene fremheves AI både som trussel, mulighet og investeringsstrategi. Det satses på Nvidia, TSMC, Amazon, Alphabet, Palantir og andre selskaper som bygger fremtidens datastruktur.

Det paradoksale er at vi på hjemmebane later som dette ikke skjer. Norske VC- og PE-miljøer investerer fortsatt i tradisjonelle SaaS-modeller, proptech, konsulentnære plattformer og forretningsideer som – i møte med generativ AI – blir mindre differensierte for hver måned som går.

