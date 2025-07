Hermanruds hittil beste år: Mer enn dobling av resultatet

Peter Hermanrud sa til Finansavisen i midten av juni at nå var første gang siden han ble investor at han hadde problemer med å finne klare kjøp. I 2024 var det derimot lite i årsresultatet som minnet om en korreksjon.

For Hermanrud, som tidligere har blitt kåret til Norges beste aksjestrateg av Kapital, forlot SpareBank 1 Markets i 2021 med en egenkapital på 73 millioner kroner i investeringsselskapet sitt. Siden da har egenkapitalen mer enn tredoblet seg. Ved årsskiftet 2023 var egenkapital 153,3 millioner kroner, og ved utgangen av 2024 hadde den økt til 229,5 millioner kroner.

Forventer lavere avkastning

– Jeg har truffet på mange case. Man håper jo alltid å bli bedre og bedre, sier Hermanrud med et glimt i øyet til Finansavisen.

– Jeg sliter med å finne gode cases. Jeg venter ikke særlig høy avkastning det neste året. Ofte har jeg hatt noen klare formeninger, men de aksjene jeg sitter på nå tror jeg ikke kommer til å stige mye. Det betyr rett og slett at det er dyrt der ute, sier han og legger til at han forventer at avkastningen på fremover vil bli lavere.

– Hvordan er det å investere i både i norske og svenske aksjer?

– Jeg kan det norske markedet best, og jeg tror det er litt lettere for meg å få avkastning i norske aksjer enn i svenske. Jeg er nærmere informasjonsflyten her, sier han og legger til at han også har en liten posisjon i Finland.

Resultatdobling

Etter at han startet for seg selv, har årsresultatet til Hermanruds investeringsselskap vokst for hvert år, og 2024 var ikke noe unntak. Årsresultatet endte på 79,75 millioner kroner, som er mer enn en dobling fra de 34,2 millionene aksjestrategen fikk i 2023.

Driftsinntektene var på 82,6 millioner kroner, opp fra 34,8 millioner i 2023, mens driftsresultatet økte tilsvarende til 81,9 millioner kroner.

Kortsiktig gjeld ved årsskiftet var på 71,45 millioner kroner, en økning fra 30,77 millioner ved forrige årsskifte.

Det ble i tillegg foreslått et utbytte på 3,5 millioner kroner, mot 3,2 millioner året før.

Markedsbaserte aksjer i porteføljen var ved årsskiftet bokført til 283,5 millioner kroner, mens andre finansielle instrumenter utgjorde 1,9 millioner – totalt 285,4 millioner kroner i investeringer.

First Partners Holding 5 (Mill. kr) 2024 2023 Inntekter 82,6 34,8 Driftsresultat 81,9 33,9 Resultat før skatt 79,7 34,2 Årsresultat 79,7 34,2

Mest i Byggmax og NOD

Den synlige aksjeporteføljen er ifølge tjenesten Holdings på rett over 300 millioner kroner hvor den største posisjonen er i den svenske varehuskjeden Byggmax Group, hvor Hermanrud sitter på aksjer for nesten 40 millioner kroner. Aksjestrategen har i tillegg store posisjoner i den norske halvlederprodusenten Nordic Semiconductor og den svenske hotellkjeden Scandic.

Han sitter også på betydelige eierposter i Protector Forsikring, Sats, Wilh. Wilhelmsen Holding, Kid og Elmera, samt de svenske selskapene Knowit, Note og AFRY.

