Kraftig resultatfall for Hanoa

AS Real Forvaltning, investeringsselskapet til Kahoot‑sjef Eilert Hanoa, fikk i fjor et overskudd på 77 millioner kroner. Sammenlignet med 2022 er resultatet enestående, ettersom investeringsselskapet da fikk et underskudd på nesten 1,3 milliarder kroner. Sammenlignet med 2023 er det derimot et kraftig fall, ettersom Hanoa da hadde et overskudd på 583,4 millioner kroner.

Driftsresultatet var fortsatt negativt med 23.000 kroner, men finanspostene snudde bildet. Reversering av tidligere nedskrivninger på finansielle anleggsmidler utgjorde 77,1 millioner kroner, mot 583,5 millioner kroner i 2023.

Per 31. desember 2024 sto investeringen i datterselskapet Glitrafjord AS bokført til 676,3 millioner kroner, opp fra 599,2 millioner året før. Samtidig styrket morselskapets egenkapital seg til 951,77 millioner kroner, opp fra 884,66 millioner året før.

Mens langsiktig gjeld er redusert fra 85,0 millioner til 13,0 millioner kroner, noe som frigjør rom for fremtidige investeringer.

AS Real Forvaltning (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −0,02 −0,07 Netto finans 77,1 583,5 Resultat før skatt 77,1 583,4 Årsresultat 77,1 583,4

Underskudd for datter

Datterselskapet Glitrafjord leverte et underskudd på 1,2 millioner kroner i 2024, etter å ha omsatt for 2,8 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 3,7 millioner kroner, mot et underskudd på 7,3 millioner året før, takket være lavere lønns- og driftskostnader. Til sammenligning hadde selskapet en et årsresultat på 557,1 millioner i 2023, etter å ha hatt finansinntekter på 575,5 millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde Glitrafjord anleggsmidler på 1,3 milliarder kroner, hvorav finansielle anleggsmidler (aksjer og andeler) utgjorde mesteparten, mens egenkapitalen var 960,6 millioner kroner.

Glitrafjord (Mill. kr) 2024 2023 Inntekter 2,8 - Driftsresultat -3.7 −7,3 Netto finans 2,5 564,4 Årsresultat −1,2 557,1

I en melding til Finansavisen skriver Eilert Hanoa at han ikke ønsker å kommentere saken, annet enn å stedfeste at begge selskapene har solide balanser.