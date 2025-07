Sitt stille i båten!

Godt voksne aksjekommentatorer mener åpenbart at dette er idiotisk, og at alle bør selge aksjer når det blåser opp til uvær på børsene. Jeg ser dem for meg med krystallkuler og tarotkort. De har sannsynligvis overnaturlige evner som gir dem mulighet til å forutsi fremtidig utvikling i markedene. Og kanskje også neste ukes Lotto-rekke?

Jeg har ofte tenkt at det ville vært nyttig å ha synske evner i arbeidet som porteføljeforvalter. Vi investerer kapital i dag for å høste avkastning i fremtiden. Vi analyserer tilgjengelige alternativer, for så å velge noen av disse som forventes å gi akseptabel risikojustert avkastning over en gitt investeringshorisont.

Det hadde helt klart vært fordelaktig å ha presis informasjon om fremtidig utvikling i råvarepriser, fraktrater, renter, valuta og aksjer. Men det har vi selvsagt ikke. Dessverre.

Donald Trump sendte sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder i april. Han lanserte da sin plan for innføring av nye tollsatser på import til USA. Så langt har dette resultert i økte obligasjonsrenter, lavere dollarverdi og unormalt store kursbevegelser i aksjemarkedene.

ARTIKKELFORFATTER: Forvalter Sigurd Klev i Heimdal Fondene. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Fondet jeg forvalter, Heimdal Utbytte, falt 10 prosent i verdi de første dagene i april. Så snudde stemningen brått, og fra bunnpunktet har fondet nå gitt mer enn 20 prosent positiv avkastning til andelseierne.

Jeg tør anta at mange av dem som solgte sine andeler i april, har gått glipp av den siste tidens kraftige kursoppgang.

Nå tenker du sikkert at jeg som fondsforvalter taper inntekter når kapitalen i fondet reduseres, og at jeg derfor aldri vil anbefale kunder å innløse andeler. Det er for så vidt riktig. Men jeg vil heller ha en fornøyd kunde som har innløst noen eller alle sine andeler, enn en misfornøyd kunde som ikke har gjort det.

Jeg aner ikke om Oslo Børs kommer til å ende den kommende uken med sorte eller røde avkastningstall. Aksjeinvesteringer har evighetens perspektiv, så jeg er mer opptatt av forventet verdiskaping de kommende årene enn aksjekursbevegelser den kommende uken.

Og så tenker jeg at utakt er verdens lønn, og at det derfor er fornuftig å eie et antall selskaper i flere ulike bransjer.

Alle bør ha et gjennomtenkt forhold til hva som er hensikten med egen sparing, hvilken investeringshorisont man har, avkastningsforventninger (som normalt er relatert til risiko), og i hvilken grad det vil være mulig å realisere investeringer for kontanter ved behov.

Aksjemarkedene gir høyere avkastning enn risikofri banksparing, men dette fordrer tålmodighet og risikovilje. Realisert avkastning blir redusert i betydelig grad hvis man går glipp av de dagene gjennom et år som børsen stiger mest.

Det gir derfor god mening å holde fast ved sin gjennomtenkte og etablerte investeringsstrategi, også når det blåser opp til uvær i aksjemarkedene.