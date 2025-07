Mandagens høydepunkter

Finanskalender:

Makro:

Norge: Industriproduksjon mai, kl. 08.00

Kina: Valutareserver juni

Finland: Industriproduksjon mai, kl. 07.00

Danmark: Industriproduksjon mai, kl. 08.00

Finland: Handelsbalanse mai, kl. 08.00

Sverige: Inflasjon juni, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon mai, kl. 08.00

UK: Halifax boligpriser juni, kl. 08.00

ØMU: Detaljhandel mai, kl. 11.00

Annet:

Constellation Oil Services Holding: Ekskl. 18:1-aksjespleis

Kid: Inntekter 2. kv.

Ekskl. utbytte:

Dette er de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Eiendomsmilliardær Carl Erik Krefting slakter den norske boligpolitikken. Han sier det er blitt umulig med lønnsomhet på utleieboliger i Oslo på grunn av dagens skatteklima og reguleringer.

Etter et krevende 2023 ble fjoråret imidlertid mer lønnsomt for Krefting og konsernet Carucel. Driftsresultatet snudde fra tap på 411 millioner til et overskudd på 426 millioner kroner.

Eiendomsutvikler Anders Opsahl mener flere titalls milliarder kroner i tomteverdier ble barbert bort med den nye småhusplanen i Oslo. Han synes det er forunderlig at det ikke er blitt mer rabalder hos villaeierne.

Opsahl gjør et forsiktig anslag og sier at 36 milliarder kroner er blitt borte, basert på at 6.000 eiendommer kunne utvikles og at verdireduksjonen pr. eiendom ligger på 6 millioner kroner. Han tilføyer samtidig at tallene like gjerne kan være dobbelt så høye.

Morten Astrup plukket opp smulene etter Ellos-konkursen i fjor høst og er blitt største private eier. Nå ser han stort potensial for videre vekst.

Han sier at første steg er å få ro i rekkene, videreutvikle betalingsappen og fokusere på lønnsomhet. Om fem år ser han for seg at Ellos er der Kid er i dag, sier han til Finansavisen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om drømmen om et gårdsbruk.

Men mange drømmer om et lite småbruk, og nå har også NRK kastet seg på landbrukskarusellen med sitt eget program «Drømmen om et gårdsbruk», etter Jon Almaas’ suksess på TV Norge.

Både Jon Almaas, med kona Ellen Christin Heider, og NRK-bonden viser det som er problemet for norsk landbruk i dag. De er ikke ordentlige bønder, og de som har drømmen, vet ikke hva de går til, skriver Hegnar.

Ellers i dag kan du også lese om Rikke Dybvig som på få år har gjort millionbutikk i Hegdehausveien og hvordan Sven-Egil Larsen ville brukt 1 million kroner i dag.