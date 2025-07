Finans- og justisdepartementet i Liechtenstein har satt ned en krisegruppe med aktører fra næringslivet for å håndtere en bølge av truster som nå står uten forvaltere, såkalte «zombie»-truster, »skriver Financial Times.

Tillitspersoner og styremedlemmer i flere hundre truster har sluttet de siste seks månedene.

Offisielle tall viser at 350 enheter er i et rettslig vakuum i påvente av regulatoriske frister, men tjenestepersoner og juridiske eksperter som bistår i den oppståtte situasjonen anslår overfor avisen at antallet enheter som ender opp uten forvalter eller likvidator (med ansvar for avviklingen) kan komme opp i 800.

Bidens russiske sanksjoner

Bankdirektører og advokater i Liechtenstein advarer ifølge Financial Times om at krisen kan spre seg til landets øvrige finanssektor om myndighetene ikke griper inn.

SKATTEPARADIS: Men amerikanske Russland-sanksjoner kan sette Liechtensteins status i fare. Foto: NTB

– Vi snakker om «zombie»-truster på flere milliarder dollar. Og det finnes ingen løsning ennå. Jeg har aldri sett maken, sier en Vaduz-basert advokat som har flere berørte truster på kundelisten.

Liechtenstein vedtok EUs sanksjonspakker mot Russland etter at president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina for over tre år siden. Likevel innførte USA under Biden-administrasjonen i 2024 sanksjoner mot flere Liechtenstein-baserte enheter og personer grunnet deres russiske forbindelser.

USA advarte ifølge avisen samtidig Liechtenstein og andre europeiske land om at finansinstitusjoner med visse russiske kunder kunne bli ilagt sekundære sanksjoner, selv om kundene ikke var direkte sanksjonert.

Les også Ny oljetopp død: 12 «selvmord» siden 2022 Enda en oljetopp har gått bort i Russland. Igjen etter et fall fra høyde.

– Like farlig som Kina og Russland Washington mistenker at Lazarus-gruppen har stjålet milliarder av dollar i kryptovaluta over nesten 20 år for å finansiere Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Forbereder nye fremstøt i Europa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder å sitte på bevis for at Russland er i ferd med å planlegge «nye militæroperasjoner på europeisk territorium.»

Nulltoleranse og panikk

Fyrstedømmets finanstilsyn (FMA) responderte med nulltoleranse og en anbefaling til tillitspersoner om å kutte båndene til eksponerte kunder.

– De amerikanske tiltakene har vært uforutsette og skapt panikk. Selv myndighetene vet ikke hva som kan skje i morgen, langt mindre om 1-2 måneder, sier advokat Helmut Schwärzler i Schwärzler Rechtsanwälte til Financial Times.

Det store flertallet av berørte enheter tilhører ifølge advokaten ikke-sanksjonerte russere bosatt i sør-Frankrike, Italia eller «steder som Dubai.»

Les også Russland følger nøye med på Trump Russland følger nøye med på Trumps uttalelser etter samtalen hans med president Vladimir Putin. Å nå mål i Ukraina gjennom diplomati er umulig, sier Kreml.

– Hyrer tenåringer som sabotører Ukrainsk etterretning hevder Russland betaler tenåringer opptil 1.000 dollar for å plassere ut bomber eller sette fyr på infrastruktur.

Putin: Slik flytter han milliarder Med stablecoinen A7A5 får Russland og Putin flytte penger som aldri før.

– Russland kan reagere

Samtidig advarer managing partner i et av Liechtensteins største advokatfirmaer mot reaksjoner østfra dersom situasjonen ikke blir løst.

ADVARER: Managing partner Johannes Gasser i Gasser Partner. Foto: LinkedIn

– Det finnes en risiko fra USA, men også fra Russland. Dette kan utvikle seg til en ny og uhåndterbar trussel fra den andre siden, som er like mektig, sier Johannes Gasser i Gasser Partner til avisen.

Verdiene i berørte truster varierer ifølge Financial Times-kilder fra 5 millioner dollar i kontanter til milliarder i yachter, fly, family offices og luksuseiendommer, og frykten i Liechtenstein er at utviklingen det siste halvåret kan undergrave landets status som finanssentrum.

Trustene er ettertraktet for sitt gunstige skatte- og lovmessige regelverk, samt en oppfattet evne til å verne sine kunder mot geopolitisk risiko.