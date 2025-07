Saken oppdateres.

Oslo Børs åpner tilnærmet flatt mandag og stiger i underkant av 0,1 prosent fra start. Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 0,16 prosent til 1.631,88 fredag

Kid sendes ned 4 prosent til 150,8 kroner. Selskapet la mandag morgen frem inntjeningstall for andre kvartal. Omsetningen for konsernet steg med 5 prosent til 856,4 millioner kroner, opp fra 815,4 millioner i samme periode i fjor. Arctic Securities skriver i sin kommentar at tallene i Kid Interiør var over forventning, men at Hemtex skuffet. «Det gir rom for 5–10 prosent kursfall i aksjen i dag», skriver analytikerne og viser nylig sterk kursutvikling og SSB tall.

Rec Silicon stuper 9 prosent til 2,13 kroner aksjen etter selskapet Rec Silicon-styret skriver i en børsmelding at de ikke ser alternativer til Hanwha-budet på 2,2 kroner pr. aksje. Samtidig uttrykker styret at budet undervurderer selskapets verdier og fremtidsutsikter. De skriver videre at de fleste eiendelene i Rec Silicon allerede er pantsatt gjennom eksisterende lån, og alternative finansieringskilder har vist seg svært krevende å realisere.

ABG oppgraderer Norwegian fra selg til hold, og hever kursmålet fra 12 til 14 kroner. Aksjen åpner opp 2,1 prosent til 14,90 kroner. Meglerhuset skriver de ikke ser risiko for at flyselskapet bommer på konsensusestimatene for 2. kvartal, og viser videre til at, og trekker frem kostnadsreduksjonsprogrammet på 1 milliard kroner innen 2027 som positivt.

SalMar økte slaktevolumet vesentlig i andre kvartal og åpner opp 1 prosent til 443,40 kroner aksjen. Samlet leverte SalMar et slaktevolum på 64.500 tonn som var 25 prosent over konsensus. Offshoresatsingen SalMar Ocean mer enn femdoblet volumet til 6.000 tonn, fra 1.200 tonn i forrige kvartal.

Grieg hadde et slaktevolum på 21,8 tusen tonn, som var 5 prosent høyere enn konsensus, ifølge ABG. Aksjen er opp 0,4 prosent til 75,25 kroner.