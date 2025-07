Storbank: Dette selskapet vil knuse forventningene

Den sveitsiske storbanken UBS har samlet tankene sine til europeiske aksjeanalytikere og sett på hvilke aksjer som potensielt kan levere gode kvartalsrapporter de neste to ukene – 7. til 18. juli.

Av de 97 kommende kvartalsrapportene som UBS Europa dekker, har aksjedivisjonen funnet 13 som potensielt kan slå forventningene, inkludert én norsk gigant.

DNB

På fredag legger DNB frem sine tall. Storbanken er ikke på listen over kvartalsrapportfavorittene, og i tillegg opererer meglerhuset med en salgsanbefaling.

Analytiker Johan Ekblom understreker at kvartalet er det første hele hvor Carnegie er innlemmet, og forventer at investorer vil ha fokus på kommentarer rundt integrasjonen og forventningene for kommende kvartaler. Videre bør man følge med på kapitaldistribusjon og kredittveksten.

«DNB handles til omtrent 11 ganger forventet resultat pr. aksje for 2026. Vi ser nedside i estimatene gitt renteutsiktene, og mener aksjen er dyr både på relativt og absolutt,» skriver Ekblom, som har kursmål 245 kroner.

Gjensidige Forsikring

Gjensidige leverer også tall fredag. Forsikringsgiganten er heller ikke på listen over favorittene, til tross for at analytiker Qian Lu ligger 14 prosent over konsensus på resultat fra videreført virksomhet.

Analytikeren ser for seg sterk inntektsvekst drevet av prisøkninger, men ser tegn til en mulig avmatning i prisjusteringene i Norge, noe som kan være positivt for ny forretning og kundelojalitet. Analytikeren mener imidlertid at et fortsatt fokus på margin over vekst kan gagne konkurrenter som Tryg. Videre venter UBS at nedgangen i lange renter relativt til korte renter vil være positiv for pensjonsresultatet, mens solvensen svekkes noe på grunn av Buysure-transaksjonen.