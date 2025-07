Meglersjef spår sommer-rally: – Ustoppelig kjøpspress

Rapporteringssesongen er i gang på Oslo Børs. I USA starter den for fullt neste tirsdag, 15. juli. Litt over 70 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen skal rapportere tall før slutten av juli.

Goldman Sachs’ leder for amerikansk aksjemegling, John Flood, skriver i et notat at meglerhuset forventer at S&P 500 overordnet vil slå forventningene, og viser blant annet til at listen ligger lavt.

Det er knyttet stor spenning til kvartalssesongen, som vanlig, men ifølge Flood vil 2. kvartal gi ekstra viktig innsikt i hvordan selskapene tilpasser seg økte tollsatser.

«Hvis selskapene tvinges til å dekke kostnaden ved tollene selv, er det en viss risiko for marginene. Våre økonomer antar at amerikanske forbrukere vil dekke 70 prosent av den direkte tollkostnaden gjennom høyere priser. Federal Reserve-undersøkelser viser at bedrifter forventer at forbrukerne vil dekke rundt 50 prosent av tollkostnadene,» skriver aksjesjefen.

– Ikke slåss mot det positive

På mer generell basis er Flood positiv til videre oppgang i aksjer. Før 4. juli-helgen noterte S&P 500 ny all time high på 6.279 poeng.

«Ikke slåss mot det positive momentumet på bredt indeksnivå helt ennå, ettersom det finnes flere medvinder nå: solide økonomiske data (forrige uke overgikk både sysselsettingsveksten og tjeneste-ISM forventningene samtidig som inflasjonen kjølnet), antydninger til en mer dueaktig tone fra Fed, vedtakelsen av budsjettavtalen, avspenning i geopolitiske spenninger, fortsatt AI-drevet fremgang og et ustoppelig retail-kjøpspress,» skriver han.