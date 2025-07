10 norske selskaper konkurs hver eneste dag

299 norske selskaper gikk konkurs i juni, noe som tilsvarer en nedgang på 16 prosent sammenlignet med fjoråret.

Totalt gikk 970 selskaper konkurs i årets andre kvartal, ned 10 prosent fra samme periode i 2024. Fasiten for året så langt viser dermed en svak nedgang på 2,4 prosent totalt sett, i det vi beveger oss inn i juli og tredje kvartal.

Økonomisk optimisme

– Etter en økning i første kvartal er det positivt at vi nå ser en tilsvarende, og faktisk noe kraftigere, nedgang i Q2. Det er for tidlig å slå fast hvorvidt denne trenden vil fortsette ut i Q3, men med positive konkurstall og en etterlengtet rentenedsettelse kan det hende at vi nå vil se tegn på økonomisk optimisme igjen, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway, i en pressemelding.

Tallene fra Creditsafe Norway viser at gjennomsnittlig omsetning for selskapene som gikk konkurs i årets andre kvartal var om lag 6,9 millioner kroner. Det er betydelig lavere enn i samme periode i fjor, da snittet lå på 8,8 millioner.

Stor variasjon fra fylke til fylke

10 av landets 15 fylker hadde en nedgang i konkurser i juni, og kun to hadde en økning. Til gjengjeld var økningen i disse to fylkene – Østfold og Trøndelag – ganske kraftig.

25 konkurser i Østfold ga en økning på 79 prosent sammenlignet med juni i fjor, mens Trøndelag hadde en økning på 73 prosent, og endte på 26 konkurser.

Totalt for andre kvartal hadde åtte av landets fylker en nedgang i konkursene, mens syv fylker så en økning. Nordland fylke kom seg best gjennom kvartalet, med en konkursnedgang på hele 43 prosent. I motsatt ende av skalaen finner vi Vestfold, med en økning i antall konkurser på 30 prosent.