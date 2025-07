Musk angriper Trump – Tesla straffes

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent, Dow Jones er ned 0,2 prosent mens S&P 500 har falt 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,36 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,4 prosent til 17,73.

Tesla

Tesla-aksjen faller 6,8 prosent i åpningsminuttene etter at Elon Musk annonserte planer om å danne et nytt politisk parti – «Amerikapartiet».

Søndag kalte Donald Trump Elon Musks planer for latterlige, og hevdet ifølge CNBC at Tesla-sjefen hadde sporet helt av.

En spennende uke

– Det som blir mest interessant denne uken er hva som skjer med tollsatsene til Trump når utsettelsene går ut på onsdag. Markedet legger til grunn at det ikke blir store endringer, sier Paul Harper, strateg i DNB Carnegie, til Finansavisen.

USA har inngått tollavtaler med et fåtall land, som Storbritannia, Kina og Vietnam.

«Flere andre, blant dem Mexico og Canada, rapporterer at de nærmer seg, mens EU og Japan ligger betydelig lenger unna. Det er ikke ventet at USA og EU vil komme i havn med en fullverdig handelsavtale innen fristen», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.