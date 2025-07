Positiv oljepris og grønne tall for shippingaksjer

Mandag steg Oslo Børs 0,1 prosent til 1.633,51 poeng. Totalt ble det omsatt aksjer for 4.375 millioner norske kroner.

Argeo igangsatte konkursprosess. Selskapet har vært i en krevende finansiell situasjon med begrenset likviditet og ressurser til å oppfylle både kortsiktige og langsiktige forpliktelser. «Siden gjennomføringen av en rettet emisjon på 150 millioner kroner i februar 2025, har Argeo sikret seg mindre arbeid og lavere inntekter enn forventet. Dette har ført til at selskapet har brukt opp kontantbeholdningen og har behov for ny finansiering. Til tross for betydelig innsats, inkludert bistand fra kapitalmarkedsrådgivere og direkte dialog med potensielle investorer, har Argeo ikke lykkes med å hente inn kapital som styret anser som nødvendig for videre drift», skrev selskapet.

Kid endte ned 5,4 prosent til 148,60 kroner. Selskapet la mandag morgen frem inntjeningstall for andre kvartal. Omsetningen for konsernet steg med 5 prosent til 856,4 millioner kroner, opp fra 815,4 millioner i samme periode i fjor. Arctic Securities skriver i sin kommentar at tallene i Kid Interiør var over forventning, men at Hemtex skuffet. «Det gir rom for 5–10 prosent kursfall i aksjen i dag», skriver analytikerne og viser nylig sterk kursutvikling og SSB tall.

Rec Silicon endte ned 6,7 prosent til 2,14 kroner aksjen etter selskapet Rec Silicon-styret skriver i en børsmelding at de ikke ser alternativer til Hanwha-budet på 2,20 kroner pr. aksje. Samtidig uttrykker styret at budet undervurderer selskapets verdier og fremtidsutsikter. De skriver videre at de fleste eiendelene i Rec Silicon allerede er pantsatt gjennom eksisterende lån, og alternative finansieringskilder har vist seg svært krevende å realisere.

ABG oppgraderte Norwegian fra selg til hold, og hever kursmålet fra 12 til 14 kroner. Aksjen endte opp 3,9 prosent til 15,20 kroner. Meglerhuset skriver de ikke ser risiko for at flyselskapet bommer på konsensusestimatene for 2. kvartal, og viser videre til at, og trekker frem kostnadsreduksjonsprogrammet på 1 milliard kroner innen 2027 som positivt.

Akva Group endte opp 11,8 prosent til 94,80 kroner etter at DNB Carnegie høyner kursmålet på Akva Group til 122 kroner pr. aksje, fra 90 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling fredag. Akva Groups nye omsetningsmål legger til grunn økte investeringer innen oppdrettsnæringen de kommende årene og ser en 12 prosent årlig vekst frem mot 2030.

Shippingindeksen er opp 3,5 prosent. På Oslo Børs steg Golden Ocean 1,1 prosent til 81,20 kroner, 2020 Bulkers endte 3,3 prosent til 120,00 kroner , Höegh Autoliners økte 3,5 prosent til 92,70 kroner, og Stolt-Nielsen drar til med den største oppgangen på 5,3 prosent til 290,50 kroner.

Brent-oljen for september-levering er opp 0,9 prosent til 68,87 dollar fatet, og WTI-oljen for august-levering er opp 1,2 prosent til 67,31 dollar.

Til sammenligning stengte oljeprisen på 68,29 dollar ved børsslutt fredag.

Equinor er ned 0,8 prosent til 259,40 kroner, mens BW LPG stiger 3 prosent til 128,00 kroner.

Aker BP er ned 0,7 prosent til 261,30 kroner, etter at Nordea Markets høyner kursmålet på Aker BP til 290 kroner pr aksje, fra 265, og gjentar en kjøpsanbefaling.