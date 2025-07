Sterkere for ABG Sundal Collier

ABG Sundal Collier Holding la frem tall i morgentimene tirsdag, der meglerhuset og investeringsbanken kunne vise til en vekst i omsetningen til 570,4 millioner kroner, opp fra 509,9 millioner i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet økte fra 120,2 til 133,5 millioner.

Investorinteressen kommer tilbake

«Andre kvartal var en fortelling med to sider, som utspilte seg mot et bakteppe av geopolitisk og makroøkonomisk uro», skriver selskapet i en melding tilknyttet kvartalstallene.

Det trekkes frem at volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», oversteg 50 i april da Donald Trumps omfattende tariffer ble lagt frem. Deretter fulgte den eskalerende uroen i Midtøsten.

«I Norden hentet markedet for høyrenteobligasjoner (DCM) seg raskt inn igjen og returnerte til nivåene før uroen. Flere planlagte transaksjoner i aksjemarkedet (ECM) ble satt på pause. Noen av disse prosessene ble gjenopptatt mot slutten av kvartalet, og enkelte børsnoteringer (IPO-er) ble gjennomført i juni – et lovende tegn på at den underliggende investorinteressen er i ferd med å komme tilbake.»

ABG Sundal Collier (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 570,4 509,9 Driftsresultat 133,5 120,2 Resultat før skatt 135,5 118,3 Resultat etter skatt 99,6 88,2

Virksomheten innen M&A og rådgivning var en viktig driver for resultatene i kvartalet. Ifølge rapporten bisto ABG i mer enn 15 transaksjoner, som resulterte i en inntektsøkning på 33 prosent på årsbasis innen det segmentet.

I tillegg bidro megler- og analysevirksomhet betydelig.