Tarifftrussel preger asiatiske børser

Børsene i Asia veksler mellom rødt og grønt tirsdag etter at Donald Trump varslet nye straffetollsatser mot en rekke land i regionen.

USAs president annonserte på Truth Social at han vil innføre tollsatser på opptil 40 prosent på varer fra 14 handels­partnere, blant dem Japan, Sør-Korea, Malaysia og Thailand. Straffetiltakene skal etter planen tre i kraft 1. august.

Japan rammes med en 25 prosents tollsats, men Nikkei-indeksen reagerer likevel med å stige 0,38 prosent. Den bredere Topix er opp 0,20 prosent. Også Sør-Koreas Kospi løfter seg 1,22 prosent.

I Kina er det også oppgang. CSI 300 stiger 0,74 prosent, Shanghai Composite legger på seg 0,58 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,90 prosent.

I India er Nifty 50 ned 0,11 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,51 prosent.

Samtidig peker pilene ned i Australia, der S&P/ASX 200 faller 0,13 prosent. Investorene venter nå på rentebeslutningen fra sentralbanken senere i dag. Markedet priser inn et kutt på 25 basispunkter til 3,6 prosent.

Analytikere i Citi bemerker at flere fremvoksende økonomier, som Taiwan, India og Filippinene, foreløpig er unntatt fra tollrunden, noe de tolker som et mulig signal om kommende forhandlingsløsninger. Barclays advarer derimot om at flere land kan få varselbrev i dagene fremover.