Verdens beste tradere utestengt: Raser mot finanstilsynet

Det kvantitative og hemmelighetsfulle tradingfirmaet Jane Street ble sist fredag utestengt fra det indiske verdipapirmarkedet.

Indias finanstilsyn (SEBI) frøs aktiva verdt rundt 5,69 milliarder kroner grunnet mistanke om indeksmanipulasjon.

Ifølge Bloomberg mener Jane Street at det SEBI omtaler som «intradag indeksmanipulasjon», i realiteten er det helt vanlig indeksarbitrasje. Jane Street «lukker gap» mellom priser i opsjonsmarkedet og aksjemarkedet, mens SEBI hevder at det er manipulasjon.

Raser mot tilsynet

Bloomberg har fått innsyn i hva Jane Street skriver til sine svært godt betalte ansatte som er berørt av hendelsen.

– Vi avviser kjennelsens premiss og innhold på det sterkeste, uttalte tradinggiganten.

– Det er dypt urovekkende å se at selskapet blir fremstilt på en så feilaktig måte, het det videre.

Selskapet mener SEBIs rapport benytter et «svært ladet språk» og bygger på «grunnleggende misforståelser» om Jane Streets handler.

– Siden februar har vi gjentatte ganger forsøkt å kommunisere med SEBI, men blitt avvist hver gang, skriver Jane Street, og legger til at tilsynet ikke har besvart selskapets forespørsler om møte.

SEBIs påstander om indeksmanipulasjon «reflekterer gjennomgående en manglende forståelse av standard sikringspraksis og forholdet mellom derivatmarkedet og det underliggende markedet», heter det fra Jane Street.

– Vi er stolte av den rollen vi spiller i markeder over hele verden, og det er smertefullt å se selskapets omdømme bli skadet av en rapport basert på så mange feilaktige eller udokumenterte påstander. Dere har all grunn til å være stolte av arbeidet dere gjør her, skriver Jane Street i e-posten til sine ansatte, ifølge Bloomberg.