Dette vil påvirke Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne flatt tirsdag, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

I sin morgenrapport peker han på at oljeprisen (Brent) er opp 0,1 prosent, samtidig som S&P 500-futures er ned 0,4 prosent og DAX-futures ned 0,1 prosent siden Oslo Børs stengte mandag. Valutakrysset USD/NOK er ned 0,1 prosent.

Berntsen skriver at selv om nyhetsbildet preges av toll og handelsavtaler, vil også den kommende resultatsesongen fange investorenes oppmerksomhet.

«Det ligger i kortene at en rekke avtaler vil bli inngått i løpet av de nærmeste dagene, men at fristen ble forlenget tolkes positivt fra aksjemarkedets ståsted», skriver han med henvisning til at Donald Trump har utsatt fristen for nye handelstiltak til 1. august.

Asia

Det er for det meste oppgang på børsene i Asia tirsdag morgen. Investorene vurderer nå Donald Trumps varslede straffetollsatser på opptil 40 prosent mot 14 land i regionen, deriblant Japan, Sør-Korea og Malaysia.

Nikkei i Japan stiger 0,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,20 prosent. Kospi i Sør-Korea løfter seg 1,22 prosent. I Kina styrkes CSI 300 med 0,74 prosent og Shanghai Composite med 0,58 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,90 prosent.

I India er Nifty 50 ned 0,11 prosent, mens S&P/ASX 200 i Australia faller 0,13 prosent etter sentralbanken holdt renten uendret i dag.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen for september-levering er tirsdag morgen ned 0,4 prosent til 69,29 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,46 prosent til 67,62 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,87 dollar ved børsslutt mandag.

Wall Street

Wall Street åpnet uken med fall etter langhelgen. Tollfrykt og Elon Musks politiske utspill preget markedet.

S&P 500 falt 0,8 prosent, Dow Jones 0,9 prosent og Nasdaq 0,9 prosent. Tesla stupte 6,8 prosent etter at Musk varslet planer om et nytt parti, «Amerikapartiet».

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 9,4 prosent til 17,92. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,39 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen steg 0,1 prosent til 1.633,51 poeng mandag, løftet av sterk utvikling i shippingsektoren.