TGS faller hele 11,9 prosent etter å ha levert en driftsoppdatering for andre kvartal. Seismikkselskapet anslår produsert omsetning på 306 millioner dollar, opp fra 215 millioner i fjor. Multiklientinvesteringene økte til 120 millioner dollar, mer enn en dobling fra samme kvartal i fjor. Likevel kom kvartalet inn langt under selskapets egne forventninger. – Flere avtaler ble utsatt og operasjonelle utfordringer rammet inntektsføringen, sier konsernsjef Kristian Johansen.

Airthings synker 23,8 prosent etter at selskapet tirsdag morgen meldte at forhandlingene med Zehnder Group om salg av virksomhetssegmenter er avsluttet. Partene ble ikke enige om gjennomføring og tidslinje. Airthings vil nå gjenoppta prosessen med Firda, som allerede har gjennomført due diligence, med mål om å signere en endelig avtale innen kort tid. En eventuell transaksjon kan bli sendt til ekstraordinær generalforsamling i august. Samtidig utsettes fremleggelsen av andrekvartalstall fra 19. til 27. august.

Norwegian er ned 1,7 prosent tirsdag. Selskapet meldte i morgentimene at det har inngått avtale om å kjøpe tre Boeing 737-800-fly som i dag er på leasing. Samtidig nedgraderer Arctic Securities aksjen fra kjøp til hold, til tross for at kursmålet løftes fra 15,5 til 16 kroner. Analytiker Jeppe Baardseth peker på at aksjen har steget kraftig så langt i år, og at forventningene nå er høye i forkant av andrekvartalstallene som slippes torsdag. Markedet prises ifølge Arctic høyere enn europeiske konkurrenter, men med rabatt til Ryanair.

Les også Arctic nedgraderer Norwegian: Meglerhusene er splittet Etter en kursoppgang på nesten 40 prosent i år, mener Arctic at mye av oppsiden i Norwegian nå er tatt ut.

ABG Sundal Collier styrkes 0,1 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall tirsdag morgen. Omsetningen økte til 570,4 millioner kroner, opp fra 509,9 millioner i samme kvartal i fjor, mens driftsresultatet steg fra 120,2 til 133,5 millioner. Selskapet beskriver kvartalet som todelt, preget av geopolitisk og makroøkonomisk uro, men viser til økende investorinteresse mot slutten av perioden. Aktiviteten innen M&A og rådgivning bidro sterkt, med over 15 transaksjoner og 33 prosent vekst i inntektene fra dette området.

2020 Bulkers styrkes 2,5 prosent etter at selskapet tirsdag meldte om en brutto timecharter-inntjening på 33.500 dollar pr dag i juni, nesten 40 prosent over gjennomsnittet for capesize-indeksen, som lå på 24.076 dollar pr dag. Styret har besluttet et månedsutbytte på 0,16 dollar pr aksje.

Norwegian Block Exchange (NBX) faller 25,7 prosent etter at selskapet varslet at det midlertidig pauser sitt kredittkortprogram med Bitcoin-cashback. Årsaken er at kredittpartneren Nordiska trekker seg ut av Norge. Kortprogrammet, som har vært sentralt i NBX’ strategi, har generert 4,26 bitcoin i cashback og nær 600.000 transaksjoner siden lansering. Selskapet opplyser at de jobber med å finne en ny kortutsteder og håper å være tilbake med et nytt tilbud etter sommeren. Bjørn Kjos, tidligere Norwegian-sjef, er største aksjonær i NBX med en eierandel på 9,6 prosent.