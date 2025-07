Stordalen tapte millioner på børsen i fjor

Petter Stordalens investeringsselskap Strawberry Capital endte med et underskudd før skatt på 37,6 millioner kroner i 2024. Det er en bedring fra minus 108,3 millioner året før, men like fullt et nytt år med svak utvikling for reiselivsmilliardærens børsportefølje.

Ved årsslutt hadde selskapet markedsbaserte aksjer for 296,7 millioner kroner, en vesentlig nedgang fra fjoråret. Blant de børsnoterte investeringene finner man krillfangstselskapet Aker Biomarine, emballasjeleverandøren Bewi og oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire. Sistnevnte har vært en langvarig skuffelse for Stordalen.

Strawberry Capital inngår i konsernstrukturen til Strawberry Holding, som også inkluderer hotellsatsingen Strawberry Hotels og investeringsselskapet Strawberry Equities. Konsernet fikk et samlet underskudd før skatt på 254,1 millioner kroner i fjor, blant annet etter nedskrivninger på 750 millioner knyttet til Hurtigruten.

– Det var et lite eventyr som jeg var med på i mange år, men etter pandemien gikk det ikke bra, sa Stordalen til Finansavisen i forrige uke.