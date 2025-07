Oslo børs i rødt: Oljeaksjene snur 180 grader

Hovedindeksen er ned 0,3 prosent tirsdag ettermiddag.





Brent-oljen for september-levering ligger tilnærmet helt flatt og handles i skrivende stund til 69,57 dollar fatet, mens WTI-oljen for august-levering faller 0,2 prosent til 67,56 dollar.



Equinor stiger 0,2 prosent, Aker BP er opp 0,1 prosent, mens Vår Energi styrker seg 0,2 prosent.



Telenor svekkes 0,8 prosent etter at selskapet har inngått avtale om å kjøpe GlobalConnects fibervirksomhet for privatmarkedet i Norge for 6 milliarder kroner. Oppkjøpet inkluderer både fiberinfrastruktur og 140.000 kunder, og vil øke Telenors markedsandel innen fiberabonnementer fra 22 til 29 prosent. – Dette markerer et strategisk steg fremover, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i meldingen.



TGS faller hele 10,7 prosent etter å ha levert en driftsoppdatering for andre kvartal. Seismikkselskapet anslår produsert omsetning på 306 millioner dollar, opp fra 215 millioner i fjor. Multiklientinvesteringene økte til 120 millioner dollar, mer enn en dobling fra samme kvartal i fjor. Likevel kom kvartalet inn langt under selskapets egne forventninger. – Flere avtaler ble utsatt og operasjonelle utfordringer rammet inntektsføringen, sier konsernsjef Kristian Johansen. Fra finansavisens bjellesauportefølje fremgår det at ingen av investorene har aksjen i sin portefølje.

Airthings synker 21,6 prosent etter at selskapet tirsdag morgen meldte at forhandlingene med Zehnder Group om salg av virksomhetssegmenter er avsluttet. Partene ble ikke enige om gjennomføring og tidslinje. Airthings vil nå gjenoppta prosessen med Firda, som allerede har gjennomført due diligence, med mål om å signere en endelig avtale innen kort tid. En eventuell transaksjon kan bli sendt til ekstraordinær generalforsamling i august. Samtidig utsettes fremleggelsen av andrekvartalstall fra 19. til 27. august.



Norwegian er ned 1,9 prosent tirsdag. Selskapet meldte i morgentimene at det har inngått avtale om å kjøpe tre Boeing 737-800-fly som i dag er på leasing. Samtidig nedgraderer Arctic Securities aksjen fra kjøp til hold, til tross for at kursmålet løftes fra 15,5 til 16 kroner. Analytiker Jeppe Baardseth peker på at aksjen har steget kraftig så langt i år, og at forventningene nå er høye i forkant av andrekvartalstallene som slippes torsdag. Markedet prises ifølge Arctic høyere enn europeiske konkurrenter, men med rabatt til Ryanair.