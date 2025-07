Ny oppdatering torpederte aksje

Tirsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 1.633.80 poeng, tilnærmet uforandret fra mandag. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,67 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor steg 0,8 prosent til 261,40 kroner, Aker BP steg 0,6 prosent til 262,80 kroner, mens Vår Energi steg 0,6 prosent til 33,49 kroner.

TGS falt hele 9,6 prosent til 79,85 kroner etter å ha levert en driftsoppdatering for andre kvartal. Seismikkselskapet anslår produsert omsetning på 306 millioner dollar, opp fra 215 millioner i fjor. Multiklientinvesteringene økte til 120 millioner dollar, mer enn en dobling fra samme kvartal i fjor. Likevel kom kvartalet inn langt under selskapets egne forventninger.

TGS (TGS) Valgt periode Fra Mon Jul 07 2025 Til Tue Jul 08 2025

2020 Bulkers steg 0,4 prosent til 120,50 kroner etter at selskapet tirsdag meldte om en brutto timecharter-inntjening på 33.500 dollar pr. dag i juni, nesten 40 prosent over gjennomsnittet for capesize-indeksen, som lå på 24.076 dollar pr. dag. Styret har besluttet et månedsutbytte på 0,16 dollar pr. aksje.

ABG Sundal Collier steg 0,4 prosent til 7,11 kroner etter at selskapet la frem kvartalstall tirsdag morgen. Omsetningen økte til 570,4 millioner kroner, opp fra 509,9 millioner i samme kvartal i fjor, mens driftsresultatet steg fra 120,2 til 133,5 millioner. Selskapet beskriver kvartalet som todelt, preget av geopolitisk og makroøkonomisk uro, men viser til økende investorinteresse mot slutten av perioden.

Telenor falt 0,3 prosent til 156,10 kroner etter at selskapet har inngått avtale om å kjøpe GlobalConnects fibervirksomhet for privatmarkedet i Norge for 6 milliarder kroner. Oppkjøpet inkluderer både fiberinfrastruktur og 140.000 kunder, og vil øke Telenors markedsandel innen fiberabonnementer fra 22 til 29 prosent. – Dette markerer et strategisk steg fremover, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i meldingen.

Airthings stupte 23,5 prosent til 1,24 kroner etter at selskapet tirsdag morgen meldte at forhandlingene med Zehnder Group om salg av virksomhetssegmenter er avsluttet. Partene ble ikke enige om gjennomføring og tidslinje. Airthings vil nå gjenoppta prosessen med Firda, som allerede har gjennomført due diligence, med mål om å signere en endelig avtale innen kort tid. En eventuell transaksjon kan bli sendt til ekstraordinær generalforsamling i august. Samtidig utsettes fremleggelsen av andrekvartalstall fra 19. til 27. august.