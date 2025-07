Børsrakett stiger mot nye høyder

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent, Dow Jones er ned 0,1 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,43 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,2 prosent til 17,04.

Nvidia

Citi Research-analytiker Atif Malik tror oppturen vil fortsette for Nvidia, og har nå økt kursmålet på aksjen fra 180 til 190 dollar. I analysen viser han til et stadig større marked for AI-brikker i datasentre, som han nå anslår til å bli verdt 563 milliarder dollar innen 2028, opp fra tidligere 500 milliarder.

Aksjen stiger 0,7 prosent til 159,31 dollar i åpningsminuttene.

Trumps tollnyheter

14 land mottok mandag Donald Trumps varslede brev om hvilken tollsats deres vareeksport til USA vil møte. Blant disse var Japan og Sør-Korea, som begge fikk 25 prosent.

«De fastsatte satsene er godt i tråd med nivåene vi så på Trumps tavle da han annonserte såkalte «gjensidige tollsatser» den 2. april. Flere brev vil komme i løpet av de nærmeste dagene. Som vanlig advarer Trump mottakerne mot å heve sine tollsatser på amerikanske varer som motsvar; da vil landet møte tilsvarende økning i retur», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Tollsatsene skal tre i kraft den 1. august, men ifølge DNB Carnegie åpnes det nok en gang for forhandlinger, og Trump går langt i å antyde at tidsfristen ikke er hugget i stein.

Resultatsesongen er i gang

Selv om nyhetsoverskriftene nå handler om toll og handelsavtaler, understreker analytiker Roger Berntsen i Nordnet at den kommende resultatsesongen også vil fange investorenes oppmerksomhet. Resultatene for andre kvartal er ventet å komme på løpende bånd de neste ukene.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 98,8 poeng i juni, uendret fra mai. Ifølge Trading Economics var det ventet en indeks på 98,7 poeng.