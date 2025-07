Dansk farmasimygg blant vinnerne

Både Europas Stoxx 600-indeks og amerikanske S&P 500 var tilnærmet uendrede ved halv fem-tiden tirsdag. I Norden var Handelsbanken blant børstaperne, med et kursfall på godt over 1 prosent. Morgan Stanley nedgraderte Sveriges nest største bank fra «nøytral» til «undervekt», grunnet forventninger om lavere netto rentemarginer og fordi endel andre faktorer som tidligere bidro til inntjeningsvekst nå er borte. Mer spesifikt er det færre muligheter til å frigjøre tilsynsmessig kapital og krympe utgiftene. Morgan Stanleys kursmål på 123 svenske kroner er mindre enn 3 kroner under dagens nivå.

Zealand Pharma fikk derimot et kursløft på mer enn 3 prosent. Aksjekursen er nær halvert siden nyttår, og Barclays mener nå at prisingen er attraktiv. Banken viste blant annet til at det danske biotekselskapet har utviklet spennende medikamenter for behandling av fedme og diabetes. Barclays opererer med et kursmål på 560 danske kroner, noe som tilsier en oppside på omtrent 50 prosent.

I USA fikk fornybaraksjer juling. Enphase Energy, First Solar og Nextera Energy var alle ned med 3–5 prosent, hovedsakelig fordi president Trump innførte nye regler som begrenser tilgangen til skattelettelser for fornybarprosjekter. I tillegg ble Enphase Energy nedgradert fra «kjøp» til «hold» av meglerhuset TD Cowen.

Det gikk bedre med Tesla, som fikk en rekyl på nesten 2 prosent, etter mandagens kraftige kursfall.

For øvrig holder investorene pusten, i påvente av at USAs nye tollavgifter igjen trer i kraft. Statistikk fra Tyskland viser allerede at både importen og eksporten svekket seg overraskende mye fra april til mai. Salget av tyske varer til USA stupte 7,7 prosent, til det laveste nivået siden mars 2022. Importen av amerikanske produkter sank samtidig med 10,7 prosent – noe som tyder på at Trump skyter seg i foten med sin lite gjennomtenkte handelspolitikk. Også Frankrike meldte om langt mindre innførsel av amerikanske varer.