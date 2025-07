Solaksjer faller etter nytt Trump-utspill

Saken oppdateres.

Det er store svingninger for hovedindeksene på Wall Street tirsdag.

Klokken 21 klatrer Nasdaq-indeksen 0,03 prosent, mens Dow Jones faller 0,3 prosent og S&P 500 er ned 0,05 prosent.

Under et kabinettmøte tirsdag kveld meldte president Donald Trump en umiddelbar toll på 50 prosent på all kobberimport. I tillegg varslet han flere kraftige tiltak rettet mot spesifikke sektorer, deriblant legemidler og teknologi.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,7 prosent til 16,8.

Tollsatser

Mandag mottok 14 land Donald Trumps varslede brev om hvilken tollsats deres vareeksport til USA vil møte. Blant disse var Japan og Sør-Korea, som begge fikk 25 prosent.

«De fastsatte satsene er godt i tråd med nivåene vi så på Trumps tavle da han annonserte såkalte «gjensidige tollsatser» den 2. april. Flere brev vil komme i løpet av de nærmeste dagene. Som vanlig advarer Trump mottakerne mot å heve sine tollsatser på amerikanske varer som motsvar; da vil landet møte tilsvarende økning i retur», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Tollsatsene skal tre i kraft den 1. august, men ifølge DNB Carnegie åpnes det nok en gang for forhandlinger, og Trump går langt i å antyde at tidsfristen ikke er hugget i stein.

Bevegelser

Etter Trumps tollutspill stiger kobberprisen til rekordnivåer, nyhetene sender også amerikanske gruveaksjer opp. Blant annet Freeport-McMoRan styrker seg 4,2 prosent tirsdag.

Moderna-aksjen stiger 9,4 prosent tirsdag og topper dermed S&P 500-indeksen for dagen. Dette markerer den største kursoppgangen for selskapet siden begynnelsen av mars, da aksjen økte med nesten 16 prosent.

Solenergiaksjer faller tirsdag etter at president Donald Trump signerte en presidentordre som tar sikte på å redusere subsidier til grønn energi. Blant de hardest rammede selskapene er Sunrun, som faller 9,3 prosent, mens Enphase og First Solar er ned henholdsvis 2.3 og 5,1 prosent.

Hershey-aksjen faller 3,1 prosent etter at det ble kjent at Wendy’s-sjef Kirk Tanner tar over som toppsjef i selskapet fra 18. august.

Citi Research-analytiker Atif Malik tror oppturen vil fortsette for Nvidia, og har nå økt kursmålet på aksjen fra 180 til 190 dollar. I analysen viser han til et stadig større marked for AI-brikker i datasentre, som han nå anslår til å bli verdt 563 milliarder dollar innen 2028, opp fra tidligere 500 milliarder. Aksjen stiger 0,9 prosent tirsdag.

Resultatsesongen er i gang

Selv om nyhetsoverskriftene nå handler om toll og handelsavtaler, understreker analytiker Roger Berntsen i Nordnet at den kommende resultatsesongen også vil fange investorenes oppmerksomhet. Resultatene for andre kvartal er ventet å komme på løpende bånd de neste ukene.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 98,8 poeng i juni, uendret fra mai. Ifølge Trading Economics var det ventet en indeks på 98,7 poeng.