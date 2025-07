Ny tollbølge fra USA: Giganttoll på kobber og medisiner

Under et kabinettmøte tirsdag kveld meldte presidenten en umiddelbar toll på 50 prosent på all kobberimport. I tillegg varslet han flere kraftige tiltak rettet mot spesifikke sektorer, deriblant legemidler og teknologi.

– I dag gjør vi det på kobber. Jeg mener tollen på kobber skal bli 50 prosent, sa Trump.



USA importerer rundt 45 prosent av kobberet sitt, og presidentens mål er å styrke amerikanske produsenter. Etter utspillet stiger kobberprisen til rekordnivåer, nyhetene sender også amerikanske gruveaksjer opp. Blant annet Freeport-McMoRan styrker seg 4,7 prosent tirsdag kveld norsk tid.

Les også Olav Chen: – Trump kommer til å teste markedet igjen I påvente av Trumps tollforhandlingsfrist rigger Storebrand-forvalter Olav Chen seg for sjokk. – Vi balanserer på en knivsegg, sier han.

200 prosent toll på legemidler

Presidenten varslet også en kraftig innstramming på legemidler som importeres til USA.

– De vil få en veldig, veldig høy tollsats, som 200 prosent, sa han.

Farmasiselskaper får mellom ett og halvannet år på seg til å flytte produksjonen til USA før tiltakene trer i kraft.

Trump antydet samtidig at flere tollrelaterte kunngjøringer vil komme, blant annet på datachiper og «diverse andre ting».

EU og andre land står i kø

Mandag mottok 14 land Donald Trumps varslede brev om hvilken tollsats deres vareeksport til USA vil møte . Blant disse var Japan og Sør-Korea, som begge fikk 25 prosent.

EU kan ifølge Trump få tilsvarende varsel allerede i løpet av to dager. I en kommentar sa han at et slikt brev er å regne som starten på en avtale.

Norge er foreløpig ikke på listen, men regjeringen har signalisert at den forbereder seg på at nye tolløkninger også kan ramme norske varer fra august.

Les også Økonomer tror Norge kan leve godt med Trump-toll President Donald Trump kunngjør om kort tid økte tollsatser for en rekke land, men norske økonomer er ikke nevneverdig bekymret på Norges vegne.

I tillegg til metaller og legemidler antydet Trump at også datachips og andre teknologirelaterte produkter vil bli omfattet av fremtidige tiltak.

Ingen flere utsettelser

Tydeligere enn før gjorde Trump det klart at de nye tollene ikke vil skyves på.

– Det har ikke vært noen endring i denne datoen, og det vil ikke bli noen endring. Ingen utsettelser vil bli gitt, skrev Trump tidligere tirsdag på Truth Social.

Det ble tidligere åpnet for midlertidige utsettelser, blant annet for Norge, men nå slår presidenten fast at det ikke blir flere fritak.