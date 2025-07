Nasdaq trosset tolluro – S&P 500 og Dow Jones i rødt

Tirsdagens handelsdag ble preget av store svingninger blant hovedindeksene på New York-børsen, men ved børsslutt var det små endringer på kursene til indeksene fra gårsdagen.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,1 prosent til 6.225,54, mens industritunge Dow Jones falt 0,4 prosent til 44.240,64 og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,03 prosent til 20.418,46.

Under et kabinettmøte tirsdag kveld meldte president Donald Trump en umiddelbar toll på 50 prosent på all kobberimport. I tillegg varslet han flere kraftige tiltak rettet mot spesifikke sektorer, deriblant legemidler og teknologi. Samme dag meldte presidenten på Truth Social at det ikke kom flere utsettelser på tollfristen den 1. august.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 5,5 prosent til 16,8.

Bevegelser

Etter Trumps tollutspill steg kobberprisen til rekordnivåer, nyhetene sendte også amerikanske gruveaksjer opp. Blant annet Freeport-McMoRan styrket seg 2,5 prosent tirsdag.

Moderna-aksjen steg 8,8 prosent tirsdag og toppet dermed S&P 500-indeksen for dagen. Dette markerer den største kursoppgangen for selskapet siden begynnelsen av mars, da aksjen økte med nesten 16 prosent.

Solenergiaksjer falt tirsdag etter at president Donald Trump signerte en presidentordre som tar sikte på å redusere subsidier til grønn energi. Blant de hardest rammede selskapene er Sunrun, som falt 11,4 prosent, mens Enphase og First Solar endte ned henholdsvis 3,6 og 6,5 prosent.

Hershey-aksjen falt 3,2 prosent etter at det ble kjent at Wendy’s-sjef Kirk Tanner tar over som toppsjef i selskapet fra 18. august.