Trump utelukker utsettelse: Asiatiske børser preges

Børsene i Asia veksler mellom rødt og grønt onsdag, etter at USAs president Donald Trump gjentar at landene som rammes av hans nye tollregime, må belage seg på tolløkning fra 1. august, og at det ikke blir noen utsettelser.

Trump kunngjorde samtidig en ny toll på 50 prosent på kobberimport og varslet at flere sektorspesifikke tiltak er på vei. I tillegg truet han med opptil 200 prosent toll på farmasøytiske varer, men antydet at denne vil ta lengre tid å få på plass.

I Japan stiger Nikkei 225 svakt med 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,25 prosent. I Sør-Korea løftes Kospi med 0,52 prosent.

Kinesiske markeder viser også oppgang. CSI 300 legger på seg 0,32 prosent, Shanghai Composite stiger 0,29 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,74 prosent etter bred nedgang i finansaksjer.

Indias Nifty 50 svekkes med 0,18 prosent. I Singapore stiger Straits Times med 0,18 prosent.

I Australia faller S&P/ASX 200 med 0,31 prosent, tynget av nedgang i gruvesektoren etter at gullprisen flater ut og investorer venter på rentebeslutning fra sentralbanken senere i dag.

Analytikere peker på at de varslede sektortariffene kan slå ulikt ut mellom land og sektorer, også der det finnes handelsavtaler. Mizuho Securities kaller Trumps strategi en «avledningsmanøver», og advarer om at ASEAN-regionen kan bli særlig hardt rammet hvis Kina svarer.